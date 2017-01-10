Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın Fransa temsilcisi Monaco ile liderlik için deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Monaco - Banvit maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
MONACO - BANVİT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Stade Louis II Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Zorlu mücadele D-Smart'tan canlı izlenebilecek.
Banvit, grupta Türkiye'de yapılan ilk karşılaşmada rakibini 79-65 yenmişti.
Geride kalan haftada konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i uzatmalarda 95-94 yenen Bandırma temsilcisi, 9 galibiyetle Monaco'nun ardından 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Fransız ekibi Monaco ise deplasmanda İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı 73-67 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.
Öte yandan Bandırma temsilcisi, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 108 maçta 62 galibiyet ve 46 mağlubiyet elde etti.
A Grubu'nun 12. haftasında bu maçın yanı sıra bugün Helios Suns-Ironi Nahariya ve yarın da Aris-CEZ Nymburk ile Fraport Skyliners-Bakken Bears müsabakaları oynanacak.
Grupta maçlar öncesinde puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|P
|1
|Monaco
|11
|10
|1
|823
|714
|21
|2
|Banvit
|11
|9
|2
|901
|821
|20
|3
|CEZ Nymburk
|11
|8
|3
|902
|799
|19
|4
|Aris
|11
|7
|4
|871
|769
|18
|5
|Fraport Skyliners
|11
|4
|7
|731
|793
|15
|6
|Ironi Nahariya
|11
|3
|8
|779
|832
|14
|7
|Helios Suns
|11
|2
|9
|661
|737
|13
|8
|Bakken Bears
|11
|1
|10
|765
|968
|12
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