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Monaco - Banvit maçı
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Monaco - Banvit maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın Fransa temsilcisi Monaco ile liderlik için deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Monaco - Banvit maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

10 Ocak 2017 Salı, 11:01:07 Güncelleme: 11:03:17

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın Fransa temsilcisi Monaco ile liderlik için deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Monaco - Banvit maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

MONACO - BANVİT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Stade Louis II Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Zorlu mücadele D-Smart'tan canlı izlenebilecek.

Banvit, grupta Türkiye'de yapılan ilk karşılaşmada rakibini 79-65 yenmişti.

Geride kalan haftada konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i uzatmalarda 95-94 yenen Bandırma temsilcisi, 9 galibiyetle Monaco'nun ardından 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Fransız ekibi Monaco ise deplasmanda İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı 73-67 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.

Öte yandan Bandırma temsilcisi, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 108 maçta 62 galibiyet ve 46 mağlubiyet elde etti.

A Grubu'nun 12. haftasında bu maçın yanı sıra bugün Helios Suns-Ironi Nahariya ve yarın da Aris-CEZ Nymburk ile Fraport Skyliners-Bakken Bears müsabakaları oynanacak.

Grupta maçlar öncesinde puan durumu şöyle:

  Takım O G M AS YS P
1 Monaco 11 10 1 823 714 21
2 Banvit 11 9 2 901 821 20
3 CEZ Nymburk 11 8 3 902 799 19
4 Aris 11 7 4 871 769 18
5 Fraport Skyliners 11 4 7 731 793 15
6 Ironi Nahariya 11 3 8 779 832 14
7 Helios Suns 11 2 9 661 737 13
8 Bakken Bears 11 1 10 765 968 12

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