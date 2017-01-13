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Anthony Bennett Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sürpriz bir transfer yaparak, 2013 NBA Draftı'nın 1 numarası Anthony Bennett'le anlaştı

13 Ocak 2017 Cuma, 10:05:10 Güncelleme: 10:08:15

Fenerbahçe, 2013 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilen Anthony Bennett'ı renklerine bağladı.

2.03 metre boyundaki Kanadalı uzun forvet, Cleveland Cavaliers tarafından büyük umutlarla draft edilmiş ancak beklentileri karşılayamamıştı.

Cleveland'dan sonra Minnesota Timberwolves ve Brooklyn Nets'te de forma giyen 23 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz günlerde ise kulübü tarafından serbest bırakılmıştı.

Bennett, Minnesota'da oynadığı dönem Raptors 905'e, Brooklyn Nets'te oynadığı dönemde de Long Island Nets'e takımlarına (NBA Geliştirme Ligi) gönderilmişti.

Bu sezon NBA'de 23 maça çıkıp maç başına 11.5 dakika sahada kalan Bennett, 5 sayı ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı. Bennet bugüne kadar NBA'de 151 maça çıkıp 4.4 sayı, 3.1 ribaund ortalamaları yakaladı.

Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

(basketfaul)

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