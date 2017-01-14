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Mersin Büyükşehir Belediyespor: 67 - MBK Doğuş Hastanesi: 64
BASKETBOL

Mersin Büyükşehir Belediyespor: 67 - MBK Doğuş Hastanesi: 64

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Mersin derbisinde Mersin Büyükşehir Belediyespor, MBK Doğuş Hastanesi'ni 67-64 yendi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:54:35 Güncelleme: 16:57:11

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 67 - MBK DOĞUŞ HASTANESİ: 64

SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara, Sinem Tetik

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökçe Doğan 8, Nilay Kartaltepe 10, Petronyte 11, Henry 8, Robinson 16, Fahriye Bayraktar, Şeyma Kutun 3, Nevin Vatansever 11
MBK DOĞUŞ HASTANESİ: Snow 11, Rana Derin 5, Maleshenko 21, Mayomb 4, Moss 13, Aslı İnceer, Melis Talay 5, Emel Türkyılmaz, Gülşah Akkaya 5

1. PERİYOT: 17-17
DEVRE: 36-35
3. PERİYOT: 48-55

5 FAUL: 39.52 Mayomb (MBK Doğuş Hastanesi)

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