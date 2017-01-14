TKBL HABERLERİ
14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe: 64 - BOTAŞ: 60
BASKETBOL

Fenerbahçe: 64 - BOTAŞ: 60

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe, normal süresi 54-54 biten maçta BOTAŞ'ı uzatma bölümü sonucunda 64-60 yendi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:43:28 Güncelleme: 18:45:14

Fenerbahçe: 64 - BOTAŞ: 60

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Sami Özel, Murat Tunç, Alper Tuğrul Ünlütürk

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Quigley 7, Tuğçe Canıtez 7, Gruda 10, Lavender 16, Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora 3, Melis Gülcan 2, Verameyenka 8, Esra Ural

BOTAŞ: Sims 19, Elif Emirtekin 8, Lacy 5, Tilbe Şenyürek 15, Özge Kavurmacıoğlu 3, Ivankovic 4, Fatma Karakuş, Zeynep Ülkü Kalbisağde, Dilara Tongar, Kulichova 6

1. Periyot: 17-16

Devre: 34-26

3. Periyot: 45-39

Normal süre: 54-54

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Atiker Konyaspor-Galatasaray (CANLI YAYIN)
FUTBOL

11'ler belli oldu
Şaşırtan akrabalıklar
MAGAZİN

Ablası bakın kim çıktı!
Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!
YAŞAM

Avuç içi çizginiz karakterinizi yansıtıyor!
Sakarya'da Kur'an kursunda dayak
GÜNDEM

Kur'an kursunda dayak