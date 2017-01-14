Fenerbahçe: 64 - BOTAŞ: 60
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Sami Özel, Murat Tunç, Alper Tuğrul Ünlütürk
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Quigley 7, Tuğçe Canıtez 7, Gruda 10, Lavender 16, Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora 3, Melis Gülcan 2, Verameyenka 8, Esra Ural
BOTAŞ: Sims 19, Elif Emirtekin 8, Lacy 5, Tilbe Şenyürek 15, Özge Kavurmacıoğlu 3, Ivankovic 4, Fatma Karakuş, Zeynep Ülkü Kalbisağde, Dilara Tongar, Kulichova 6
1. Periyot: 17-16
Devre: 34-26
3. Periyot: 45-39
Normal süre: 54-54
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