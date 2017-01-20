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Cavigal Nice Basket: 50 - Bellona Agü: 78
BASKETBOL

Cavigal Nice Basket: 50 - Bellona Agü: 78

Bellona AGÜ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransız temsilcisi Cavigal Nice Basket'i deplasmanda 78-50 yendi

20 Ocak 2017 Cuma, 00:47:20 Güncelleme: 00:48:58

İlk periyodu 27-9 önde geçen Bellona AGÜ, soyunma odasına da 42-25 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Kayseri ekibi, üçüncü periyodu 70-40 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolünde tutan Bellona AGÜ, mücadeleyi 28 sayı farkla 78-50 kazandı.

Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Bellona AGÜ'den Chelsea Gray olurken, Cavigal Nice Basket adına Ambrosia Anderson 11 sayı üretti.

Rövanş karşılaşması 25 Ocak'ta Kayseri'de oynanacak.

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