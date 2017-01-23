Kataja - Pınar Kaşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Gruptan çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, son maçında Finlandiya temsilcisi Kataja ile mücadele edecek. Peki Kataja - Pınar Kaşıyaka maçı saat kaçta, ne zaman?

Grupta son maçlar öncesinde averajla ikinci sırada bulunan ve ilk 4te yer almayı garantileyen PınarKarşıyaka, yarın TSİ 22.30da Joensuu kentindeki LahiTapiola Arenada Kataja ile karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, İzmirde rakibine 84-66 mağlup olmuştu.

AVRUPA'DA 165. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 165. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 80 galibiyet, 83 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 12 bin 787 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 12 bin 618 sayı gördü.

Pınar Karşıyakanın gruptan çıkmayı garantilediği ve liderlik şansının bulunmadığı organizasyonda yeşil-kırmızılı ekip, en iyi ikinciler arasında 5. durumda bulunuyor. Bu tablo değişmezse Pınar Karşıyaka yoluna play-off turundan devam edecek.

SON HAFTA PROGRAMI

Son hafta karşılaşmalarının hepsinin yarın TSİ 22.30da başlayacağı grupta Le Mans-Avtodor Saratov, Umana Reyer-CSM Oradea ve Khimik-Maccabi Rand Media maçları da yapılacak.

Grupta son maçlar öncesinde puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y P 1. Le Mans 13 9 4 948 853 22 2. Pınar Karşıyaka 13 8 5 963 890 21 3. Umana Reyer 13 8 5 944 952 21 4. CSM Oradea 13 6 7 881 958 19 5. Avtodor Saratov 13 6 7 1105 1066 19 6. Kataja 13 6 7 1018 1048 19 7. Maccabi Rand Media 13 6 7 931 936 19 8. Khimik 13 3 10 869 956 16