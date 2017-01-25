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Bellona AGÜ: 66 - Cavigal Nice Basket: 56
BASKETBOL

Bellona AGÜ: 66 - Cavigal Nice Basket: 56

Bellona AGÜ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Fransız temsilcisi Cavigal Nice Basket'i 66-56 yendi. Deplasmandaki ilk müsabakayı da 78-50 kazanan Bellona AGÜ, organizasyonda son 8 turuna yükseldi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 21:26:40 Güncelleme: 21:27:25

Bellona AGÜ: 66 - Cavigal Nice Basket: 56

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Vladyslav Isachenko (Ukrayna), Florin Grigoras (Romanya)

Bellona AGÜ: Wauters 14, Dila Aşkın 3, Ayşegül Günay 6, Dubljevic 10, Gray 6, Tuğçe Canbaz, Şaziye İvegin Üner 6, Lara Sanders 2, Gizem Sezer 2, Mazic 9, Wright 8

Cavigal Nice Basket: Toure 18, Strunc, Foppossi 7, Sigmundova 4, Anderson 2, Bender 3, Macaulay 6, Kamba 10, Bar 6

1. Periyot: 20-25

Devre: 37-33

3. Periyot: 58-40

İlk periyodu 25-20 geride tamamlayan Bellona AGÜ, ikinci çeyrekte rakibine üstünlük kurarak soyunma odasına 37-33 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da iyi oyununu sürdüren Kayseri temsilcisi, üçüncü periyodunu 58-40 önde geçtiği mücadeleden 66-56 galip ayrıldı.

Bellona AGÜ'de Wauters 14, Dubljevic de 10 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Maçın en skorer ismi ise 18 sayıyla Cavigal Nice Basket'ten Toure oldu.

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