Trabzonspor Medical Park: 83 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 75

TRABZONSPOR MEDICAL PARK: 83 - DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: 75



SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Ersan Ergüler, Serdar Ünal, Mehmet Şahin



TRABZONSPOR MEDICAL PARK: Green 11, Hardy 19, Gutierrez 6, Wright 11, Kadji 21, Erol Can Çinko 7, Dusan Cantekin 3, Moody 5

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Johnson 7, Mutlu Akpınar 11, Stipanovic 16, Hayes 10, Caloiaro 15, Burak Can Yıldızlı 3, Tayfun Erülkü 9, Buckner 4



1. PERİYOT: 14-14

DEVRE: 40-34

3. PERİYOT: 57-54

5 FAULLE ÇIKANLAR: 37.45 Hardy (Trabzonspor Medical Park) 39.38 Stipanovic (Demir İnşaat Büyükçekmece)



Her iki takımın da sayı üretmekte güçlük çektiği ve birbirine üstünlük sağlayamadığı ilk periyotta, Trabzonspor Medical Park, Green ve Kadji ile pota altından, Demir İnşaat Büyükçekmece ise Mutlu Akpınar'ın dış atışlarıyla etkili olmaya çalıştı. 5. dakikası 10-10 eşitlikle geçen maçın ilk periyodu da 14-14 beraberlikle tamamlandı.



İkinci çeyreğin başında Trabzonspor Medical Park, dış atışlarla rakibi karşısında etkili oldu. Moody, Erol Can Çinko ve Hardy'nin 3 sayılık basketleriyle 15. dakikada 28-21 üstünlük sağlayan bordo-mavililer, Kadji'nin de katkısıyla devreyi 40-34 önde geçti.



İkinci yarıda Trabzonspor Medical Park, Hardy ve Kadji ile 25. dakikayı 48-41 önde geçerken bu periyodu da 57-54 üstün bitirmeyi başardı.



Maçın son çeyreğine etkili savunma yaparak başlayan Trabzonspor Medical Park, Hardy, Wright ve Kadji'nin sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayarak 33. dakika içinde farkı 12 sayıya (66-54) çıkardı. Wright ve Green'in basketleriyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen bordo-mavililer maçtan 83-75 galip ayrıldı.



Trabzonspor Medical Park'ta Kadji 21, Hardy 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Demir İnşaat Büyükçekmece'de ise Stipanovic 16 sayı attı.

