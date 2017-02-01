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Sonny Weems
BASKETBOL

Maccabi FOX, Weems ile yollarını ayırdı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İsrail temsilcisi, sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:20:43 Güncelleme: 17:23:12

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İsrail temsilcisi Maccabi FOX, ABD'li oyuncusu Sonny Weems ile yollarını ayırdı.

THY Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon başında Maccabi FOX ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki şutörün serbest bırakıldığı bildirildi.

Weems, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 19 maçta 11,6 sayı ve 3,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li basketbolcu, 2012-2015 yıllarında forma giydiği Rus temsilcisi CSKA Moskova ile 3 kez Dörtlü Final'de mücadele etmesine rağmen Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamadı. Weems, profesyonel kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Denver Nuggets, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Philadelphia 76ers'ın yanı sıra Litvanya ekibi Zalgiris'te de görev yaptı.

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