Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 73 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 96

HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: 73 - DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: 96

SALON: Ankara

HAKEMLER: Murat Biricik, Serdar Ünal, Mehmet Karabilecen

HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: Thomas 6, Taylan Süerkip 3, Hummer 12, Morrison 12, Galloway 34, Uğur Hortum 2, Yesukan Onar 4, Yiğit Yüceer

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Johnson 7, Stipanovic 20, Eldridge 15, Hayes 13, Caloiaro 13, Ceyhun Altay 9, Buckner 6, Tayfun Erülkü 6, Burak Can Yıldızlı 7

1. PERİYOT: 24-16

DEVRE: 41-43

3. PERİYOT: 54-67

5 FAUL: 35.13 Taylan Süerkip (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler)

Karşılıklı basketlerle girilen karşılaşmada ev sahibi takım, özellikle Galloway'in etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağladı ve 5. dakikayı 8 sayı farkla 15-7 önde geçti. Stipanovic'in basketleriyle oyunda kalmaya çalışan rakibi karşısında Galloway ile skor bulmaya devam eden başkent ekibi, ilk çeyreği 24-16 galip tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan taraf Halk Enerji TED Ankara Kolejliler oldu. Yesukan Onar ve Hummer'ın da skora katkı vermesiyle kontrolü elinde tutan Ankara ekibi, 13. dakikaya 6 sayı farkla üstün girdi: 30-24. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren konuk ekip, Eldridge, Ceyhun Altay ve Stipanovic'in sayılarıyla 15-4'lük seri bularak 18. dakikada 39-34'lük skorla öne geçti ve soyunma odasına 43-41 önde gitti.

Demir İnşaat Büyükçekmece, 3. çeyrekte etkili bir hücum performansı sergiledi. Boyalı alanda Stipanovic ile üst üste sayılar bulan konuk takım, 24. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 47-54. Hayes ile 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakalayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 27. dakikada farkı çift hanelere (49-63) taşıdı. İstanbul ekibi, final periyoduna 67-54 üstün girdi.

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, 4. çeyreğe Uğur Hortum'un basketiyle başladı. Buckner'ın basketlerine Galloway ile karşılık veren Ankara ekibi, Morrison'ın 3 sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 7 sayıya düşürdü: 65-72. Kalan sürede rakibinin farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Demir İnşaat Büyükçekmece, son 3.5 dakikasına 81-69 önde girdiği karşılaşmadan 96-73 galip ayrıldı.

- Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yılı

Karşılaşma öncesinde Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yılını kutladı.

Başkent ekibi, ısınmaya "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" pankartıyla çıktı.