Fenerbahçe: 103 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 76 | MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE: 103 - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 76
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Ergin Sarı, Abdullah Koputan, Ali Köseoğlu
FENERBAHÇE: Pelin Derya Bilgiç 8, Ayşe Cora 3, Melis Gülcan 2, Birsel Vardarlı Demirmen 9, Verameyenka 18, Tuğçe Canıtez 9, Parker 19, Lavender 13, Quigley 20, Esra Ural 2
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Paris 17, Snytsina 20, Hurst 11, Stankovic 6, Devran Tanaçan Bostancı, Candide Öztürk, Bahar Öztürk 18, Gamze Takmaz, Melike Tuğba Oral 4, Nuran Tutsak
1. PERİYOT: 29-24
DEVRE: 54-44
3. PERİYOT: 79-55
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