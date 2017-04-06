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Fenerbahçe: 103 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 76 | MAÇ SONUCU

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-76 yendi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 22:38:15 Güncelleme: 06 Nisan 2017 Perşembe, 00:55:52

FENERBAHÇE: 103 - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 76

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Ergin Sarı, Abdullah Koputan, Ali Köseoğlu

FENERBAHÇE: Pelin Derya Bilgiç 8, Ayşe Cora 3, Melis Gülcan 2, Birsel Vardarlı Demirmen 9, Verameyenka 18, Tuğçe Canıtez 9, Parker 19, Lavender 13, Quigley 20, Esra Ural 2
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Paris 17, Snytsina 20, Hurst 11, Stankovic 6, Devran Tanaçan Bostancı, Candide Öztürk, Bahar Öztürk 18, Gamze Takmaz, Melike Tuğba Oral 4, Nuran Tutsak

1. PERİYOT: 29-24
DEVRE: 54-44
3. PERİYOT: 79-55

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