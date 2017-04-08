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Gaziantep Basketbol: 96 - Trabzonspor Medical Park: 75
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Gaziantep Basketbol: 96 - Trabzonspor Medical Park: 75 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Trabzonspor Medical Park'ı 96-75 yendi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:48:27 Güncelleme: 19:50:31

Gaziantep Basketbol: 96 - Trabzonspor Medical Park: 75

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Gaziantep Basketbol: Rautins 12, Denmon 12, Cherry 12, Haislip 15, Jefferson 25, Emre Özkanlı, Altan Erol 4, Alper Özcan 4, Ruzic 3, Berke Sungur, Balazic 9, Erden Eryüz

Trabzonspor Medical Park: Hardy 4, Cedenas 16, Erol Can Çinko 9, Wright 8, Ozan Anton Odabaşı 5, Lee 14, Özgür Şahin 5, Mustafa Baştürk 5, Moody 9

1. Periyot: 22-19

Devre: 48-38

3. Periyot: 77-58

Beş faulle çıkan: 36.50 Moody (Trabzonspor Medical Park)

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Trabzonspor Medical Park'ı 96-75 yendi.

Maça etkili başlayan Gaziantep Basketbol, 8. dakikada skoru 17-15'e getirdi. Karşılıklı isabetlerle devam eden ilk çeyreği ev sahibi ekip 22-19 üstün geçti.

İkinci çeyrekte oyundaki üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 48-38 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Gaziantep temsilcisi, Jefferson ve Denmon'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu atışlarla 25. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı: 62-47

Gaziantep Basketbol, son çeyreğe de 77-58 önde girdi. Son çeyrekte skordaki üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, maçı 96-75 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Gaziantep Basketbol'da 25 sayıyla oynayan Jefferson olurken, Trabzon Medical Park adına 16 sayı üreten Cardenes, mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu arada Gaziantep ekibi maça, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartla çıktı.

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