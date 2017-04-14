Çok değil, bundan sadece 10 ay kadar önce ‘güçlerini birleştirme’ kararı alan Kadınlar Basketbol Ligi’nin iki takımı Basketbolu Geliştirenler Derneği ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin ‘Avrupa’da kupa’ hedefi gerçeğe dönüştü.

BGD, geçen yıl 10 Haziran’da YDÜ ile güç birliği yapma kararı almış ve ilk hedefi ‘Avrupa’da kupa’ diye belirlemişti. Bu taze oluşum henüz birinci yılını doldurmadan önce mart ayında, yani 9 ay içinde Türkiye Kupası’nı müzesine götürmüştü. Önceki akşam da EuroCup’ı kazanan KKTC temsilcisi, böylece 10 ay içinde mucizevi bir başarının altına imza atarak iki büyük kupayı kazanmayı başardı.

BGD Başkanı Işık Eyigüngör, takımca oluşturdukları sinerji ve insana saygının başarının anahtarı olduğunu söyledi. Eyigüngör, “Çok iyi ve karakterli bir takımız. Coachundan malzemecisine, oyuncusundan idarecisine birlikteliği ve sinerjiyi yakaladık. İnsana ve emeğe saygı ve sinerji çok önemli. Ödemeleri aksatmadan, herkesin mutlu bir şekilde çalşmasını sağlıyoruz. Püf noktası bu” diye konuştu.

‘HEDEFLERİMİZ BEŞE ÇIKTI!’

Eyigüngör “3 kupada da final oynamak istiyorduk. Türkiye Kupası’nı kazanıp hedefi 4’e çıkardık. Cumhurbaşkanlığı Kupası oynayacağız. Şimdi EuroCup’ı kazandığımız için hedef 5’e çıktı. Euroleague şampiyonu ile Süper Kupa oynayacağız. Önümüzde lig şampiyonluğu var. Bunun için de elimizden geleni yapacağız.”

"KİMSE BİZİ SUÇLAMASIN"

BGD Başkanı Işık Eyigüngör, finaldeki protokol krizine de açıklık getirdi. Eyigüngör, “FIBA organizasyonu olduğu için ilk 7 sırayı onlar aldı. TBF’ye ön sıradan 4 yer ayırdık. Fakat 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün geleceğini bize bildirdiler. Devlet protokolü devreye girdi. Dolayısıyla TBF’nin mağduriyeti bizden kaynaklanmadı” dedi.

KUZEY KIBRIS'TA GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Kadınlar EuroCup’ta şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi BGD takımına dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.

Lefkoşa Ercan Havalimanı’na inen kafileyi çok sayıda taraftar tezahüratlar eşliğinde karşılarken, oyunculara ve teknik kadroya çiçek verdiler. Ardından da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi BGD takımı ile teknik heyet ve yöneticileri makamında ağırlayarak tebrik etti.