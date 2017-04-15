Muratbey Uşak: 88 - Best Balıkesir: 80 | MAÇ SONUCU

MURATBEY UŞAK: 88 - BEST BALIKESİR: 80

SALON: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

HAKEMLER: Murat Biricik, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

MURATBEY UŞAK: Auguste 8, Berent Kavaklıoğlu 3, Berkay Candan 9, Harrison 20, Freimanis 7, Özcan Sürücü, Vasiliauskas 8, Görkem Sönmez, Hakan Demirel 17, Ibekwe 5, McKissic 11

BEST BALIKESİR: Melih Yıldız, Kelley 15, James 22, Nichols 9, Dorsey 10, Ümit Sonkol, Andrews 13, Mertcan Sonkol, Ali Erdoğan 3, Pastal, Ofoegbu 8, Murat Kozan

1. PERİYOT: 22-21

DEVRE: 45-38

3. PERİYOT: 66-64

5 FAULLE ÇIKANLAR: 39.35 Ibekwe (Muratbey Uşak), 35.52 Nichols (Best Balıkesir)

Karşılaşmaya etkili başlayan Best Balıkesir, ilk 5 dakikasını 12-5 önde geçti. İlerleyen dakikalarda pota altında etkili oyunuyla aradaki farkı kapatan Muratbey Uşak ilk periyodu 22-21 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Best Balıkesir sayı üretmekte zorlanırken, Muratbey Uşak aradaki sayı farkını açmaya çalıştı. Üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmanın 15. dakikasını 35-30 önde geçti. Best Balıkesir James ve Kelley ile sayı üretmeye çalışırken, Muratbey Uşak devre arasına da 7 sayı farkla 45-38 üstün girdi.

Üçüncü periyotta pota altından skor bulmaya çalışan rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Muratbey Uşak, 25. dakikasını 59-53 önde geçtiği çeyreği 66-64 üstün bitirdi. Muratbey Uşak, son periyotta üstünlüğünü sürdürdü ve rakibini 88-80 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Best Balıkesir adına 22 sayı kaydeden James oldu. Muratbey Uşak oyuncuları, karşılaşma öncesi sahaya Emniyet Teşkilatı'nın 172. kuruluş yılı dolayısıyla "Birlikle Güvenli Yarınlara" yazılı pankartla çıktı.