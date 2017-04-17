"Real Madrid'i elemek sürpriz olmayacak"

Darüşşafaka Doğuş'un milli basketbolcuları Birkan Batuk ve Furkan Aldemir, 19 Nisan Çarşamba günü İspanya'da başlayacak seri öncesi açıklamada bulundu.

Yeşil-siyahlıların tecrübeli basketbolcusu Birkan Batuk, normal sezonun lideri Real Madrid'in serinin favorisi olarak gösterilmesini doğal bulduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu serinin favorisi tabii ki Real Madrid. Hem ev sahibi avantajı var hem ligi birinci sırada bitirdi hem de çok güçlü bir kadroya sahip. Biz de tarihimizde ilk defa son 8'e kalmış bir takımız. Çok değerli bir kadroya sahibiz. İyi arkadaşlıkları olan bir kadroyuz. Real Madrid'i elemek sürpriz olur mu? Evet, bazı insanlara göre olabilir ama biz oraya kazanmak için gideceğiz. Bizim için sürpriz olacağını söyleyemem."

Dörtlü Final umutları için Madrid'de oynanacak ilk 2 maçtan en az birini kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, "Çok yoğun bir sezon geçiriyoruz. Hem Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde. Bu haftaki gündemimiz tabii ki Real Madrid. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Biz hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra olabilecek her sonuç bizim için iyi diyebilirim. Tabii ki bu turu atlamak bizim için hedef. Rakibimizin kim olduğu çok önemli değil. Önemli olan bizim nasıl bir basketbol oynayabileceğimiz. Eğer Madrid'den bir galibiyetle İstanbul'a dönebilirsek çok büyük bir avantaj sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"3 TAKIMLA DÖRTLÜ FİNAL'E KALABİLİRİZ"

Birkan Batuk, İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'e 3 Türk takımının da kalmasını istediğini aktardı.

Kendileri gibi play-off'ta mücadele edecek Fenerbahçe ve Anadolu Efes'e rakipleri karşısında başarı dileyen yeşil-siyahlı basketbolcu, "Üç takım da güçlü. Üçü de son sekiz hedefini gerçekleştirdi. Seriler zor gözüküyor. Ev sahibi avantajı hiçbirimizde değil ama üç takım da hem deplasmanda hem de kendi evinde en iyi basketbolu ortaya koyacaktır. Umuyorum ki üç takım da İstanbul'da oynanacak Dörtlü Final'e kalabilir." ifadelerini kullandı.

FURKAN ALDEMİR: "REAL MADRID'İ ELEMEK BÜYÜK BİR GURUR OLACAK"

Darüşşafaka Doğuş'un pivotu Furkan Aldemir, Real Madrid'in çok iyi bir takım olduğunu ancak rakiplerini elemelerinin kendileri için sürpriz olmayacağını dile getirdi.

Son 8'e kalarak ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini anlatan Furkan, "Dışarıdan bakıldığında bir taraftar olarak, Real Madrid'i elemek sürpriz olarak gözükebilir. Ligi lider bitiren bir Real Madrid var. Şu an biz de iyi durumdayız. Mücadele eden bir takımız ve öz güvenimizi de ortaya koyduğumuzda yenemeyeceğimiz takım yok. Takımımıza inanıyorum. Bu turu geçersek bizim için çok büyük bir gurur olacak. Kendi açımızdan sürpriz olacağını düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dörtlü Final'in İstanbul'da yapılacak olmasının kendilerini daha da heyecanlandırdığını anlatan 26 yaşındaki basketbolcu, şöyle devam etti:

"Dörtlü Final'de oynamak farklı bir heyecan. Bunu İstanbul'da oynamak ise bizim için ayrı bir heyecan olur. Gönül ister ki üç takımla oraya gidelim. Üç Türk takımının da işi kolay değil. Kendi seyircimizin önünde Dörtlü Final'e kalmak ve belki de kupa kaldırmak çok büyük bir gurur olacak. Bunun için mücadele ediyoruz. Önümüzde çok kritik maçlar var. Bunları kazanarak hayalimizi gerçekleştireceğiz."

Başantrenör David Blatt'la çalışmanın kendileri için büyük bir avantaj olduğunu belirten Furkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başantrenörümüz hem THY Avrupa Ligi'nde hem de NBA'de kendini kanıtlamış biri. Başarılarını kimse göz ardı edemez. Bize yaklaşımı karakter olarak da gayet iyi. Bize verdiği süreyi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar çok farklı hocalarla çalıştım. David Blatt'in ABD'deki antrenman sistemini gördüğüm için, bana biraz daha yakın diyebilirim. Benim için biraz avantaj olduğunu da söyleyebilirim. Hocamız takım kimyasını çok iyi oluşturdu."