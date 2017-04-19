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Galatasaray'a Yvonne Anderson şoku

Galatasaray'ın ABD'li oyun kurucusu Anderson, kulüpten ve teknik ekipten izin almadan WNBA takımlarından Chicago SKY'ın hazırlık kampına katılmak için ülkesine gitti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:53:16 Güncelleme: 17:54:57

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Yvonne Anderson, kulüpten ve teknik ekipten izin almadan ülkesine gitti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımızın sporcusu Yvonne Anderson, kulübümüzün ve teknik kadromuzun izni olmaksızın, WNBA takımlarından Chicago SKY'ın hazırlık kampına katılmak üzere bugün itibariyle ABD'ye gitmiştir." denildi.

Anderson'un takım arkadaşlarına ve sarı-kırmızılı camiaya saygısızlık yaptığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzle kontratı devam etmekte olan sporcunun bugün oynanacak son lig maçında ve daha önemlisi play-off çeyrek final serisinde görev yapmayacak olması profesyonelliğe yakışmayacak bir tutumdur. En başta da takım arkadaşlarına ve camiamıza karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır."

Açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuya dava açılacağını da aktarılarak, "Sporun ruhundan ve etik anlayışından uzak bu kabul edilemez tavır sebebiyle oyuncuya hem maddi hem manevi tazminat davası açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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