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Boston Celtics, üstünlük yakaladı

Boston Celtics, 2-0 geriye düştüğü NBA play-off ilk tur serisinde, Chicago Bulls'a karşı 3-2 üstünlük yakaladı

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:56:58 Güncelleme: 11:00:31

Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) play-off'ları ilk turunda Chicago Bulls'u 108-97 yenen Boston Celtics, seride 3-2 öne geçti.

NBA play-off'ları ilk turuna 2 maçla devam edildi. Boston Celtics, Chicago Bulls karşısında evindeki ilk 2 maçı kaybettikten sonra peş peşe 3. galibiyetini aldı. Celtics, seyircisi önündeki karşılaşmayı 108-97 kazanarak seride 3-2 üstünlük yakaladı.

Celtics'i galibiyete, 24 sayı, 6 ribauntla oynayan Avery Bradley, 24 sayı, 5 ribaunt üreten Isaiah Thomas ve 21 sayı, 9 asist, 7 ribauntla mücadele eden Al Horford taşıdı.

Bulls'ta Dwyane Wade 26 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Jimmy Butler 14 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Robin Lopez 14 sayı, 6 ribaunt, 3 blokla maçı tamamladı.

WIZARDS SAHA AVANTAJINI KORUDU
Washington Wizards ile Atlanta Hawks arasındaki ilk tur serisi 5. karşılaşmasından, ev sahibi Wizards 103-99 galip ayrıldı.

Seride 3-2 öne geçen Wizards'ta Bradley Beal 27 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, 3 blok, John Wall 20 sayı, 14 asist, 6 ribaunt ve Otto Porter 17 sayı, 5 ribaunt üretti.

Hawks'ta Dennis Schroder'in 29 sayı, 11 asist ve Paul Millsap'ın 21 sayı, 11 ribauntluk "double double" performansları, mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 2 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

NBA play-off'larına, 2 maçla devam edilecek.

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