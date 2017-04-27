Anadolu Efes - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde play-off'un üçüncü karşılaşmasında, Yunan temsilcisi Olympiakos'u evindeki karşılaşmada 64-60 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz deplasmandaki 2 karşılaşmadan birinde de rakibini yenmişti. Seride 2-1 öne geçen Anadolu Efes'in, Olympiakos ile oynayacağı dördüncü karşılaşma basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Anadolu Efes - Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Euroleague'de temsilcilerimiz tarih yazıyor. Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Panathinaikos'u seride 3-0 mağlup ederek saf dışı bıraktı ve Final Four'a kalmayı başardı. Temsilcimiz Anadolu Efes'te bir diğer Yunan temsilcisi Olympiakos'u saf dışı bırakarak Dörtlü Final'e kalmaya çok yakın. Dörtlü Final'e giden yolda tüm kozların oynanacağı Anadolu Efes - Olympiakos maçı 28 Nisan Cuma saat 21.15'te başlayacak. Kritik maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.Seride 2-1 önde bulunan Efes, dördüncü maçını da kazanırsa turu atlayacak ve Final Four'a yükselmeye hak kazanacak. Darüşşafaka'da, Real Madrid karşısında seride 2-1 geride olsa da turu geçerek Dörtlü Final'e katılmak için mücadele verecek.

ANADOLU EFES 16 YIL SONRA DÖRTLÜ FİNAL'DE OLACAK

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında seride 2-1 öne geçen Anadolu Efes, uzun süredir hasretini çektiği Dörtlü Final'e çok yaklaştı.

Lacivert-beyazlı takım, yarın Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak serinin dördüncü maçını kazandığı takdirde 16 yıl sonra Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterecek.

Anadolu Efes, Yunan ekibini geçmesi durumunda tarihinde üçüncü kez bu organizasyonda Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Türk basketbolunun en köklü kulüplerinden olan Anadolu Efes, ilk kez 1999-2000 sezonunda, söz konusu dönemde FIBA Avrupa Ligi ismi altında düzenlenen organizasyonda son 4'e kaldı.

"Kupa 1", 2000-2001 sezonunda FIBA Avrupa Ligi ve Suproleague olarak iki farklı şekilde düzenlenirken, lacivert-beyazlı ekip, Efes Pilsen olan o dönemdeki ismiyle Suproleague'te mücadele etti ve ikinci kez Dörtlü Final'e çıktı.

Organizasyon, 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında (Avrupa Ligi) oynanmaya başlandı. Lacivert-beyazlı ekip, Yunan rakibini elemesi durumunda bu isim altında oynanan kupada ilk kez Dörtlü Final'e yükselecek.

TÜRK BASKETBOL TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e çıkma başarısı göstermesi durumunda Türk basketbolunda bir ilk yaşanacak.

Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Panathinaikos'u eleyerek son 4'e kaldığı ligde, ilk kez Türkiye'den iki takım Dörtlü Final'de yer alacak.

Lacivert-beyazlı takım, aynı zamanda Fenerbahçe ile en fazla Dörtlü Final'e (3 kez) çıkan takım olacak.

OLYMPİAKOS'TAN RÖVANŞI ALACAK

Anadolu Efes, Dörtlü Final'e çıkması durumunda rakibi Olympiakos'tan rövanşı da alacak.

Lacivert-beyazlı takım, daha önce 2012-2013 sezonunda play-off turunda eşleştiği rakibine elenmişti.

Yunan ekibi, o sezonki play-off serisini 3-2 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

PERASOVİC ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ DÖRTLÜ FİNALDE OLACAK

Anadolu Efes'in hedefini gerçekleştirmesi durumunda Hırvat başantrenörü Velimir Perasovic de üst üste ikinci kez Dörtlü Final'de boy gösterecek.

Hırvat çalıştırıcı, geçen sezon İspanya'nın Baskonia (Laboral Kutxa) ekibi ile son 4'e kalmıştı.

Perasovic, aynı zamanda Anadolu Efes'i Dörtlü Final'e taşıyan ilk yabancı başantrenör olma mutluluğunu da yaşayacak.

Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000 sezonunda Ergin Ataman, 2000-2001 sezonunda ise Oktay Mahmuti yönetiminde bu başarıya ulaşmıştı.

AVRUPA'DA KUPA KAZANAN İLK TAKIM

Anadolu Efes, Türkiye'ye basketbolda ilk Avrupa kupasını kazandıran takım unvanına sahip.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında başantrenör Aydın Örs yönetiminde Türkiye'ye basketboldaki ilk kupasını getirdi.

Anadolu Efes, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

PLAY OFF'UN İLK 3 KARŞILAŞMASINDA ALINAN SONUÇLAR

Olympiakos 87 - 72 Anadolu Efes

Olympiakos 71 - 73 Anadolu Efes

Anadolu Efes 64 - 60 Olympiakos

PERASOVİC: OLYMPİAKOS'A KARŞI BURALARDA MÜCADELE VERMEK KOLAY DEĞİL

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, ilk üç çeyrekte çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Buralarda Olympiakos'a karşı oynamak kolay değil" dedi.

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-off serisi üçüncü maçında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 64-60 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "İki takım içinde önemli bir maçtı. Maçlar ilgili konuşmak gerekirse; ilk üç çeyrekte çok iyi oynadık. Son çeyrekte ilk üç çeyrekte gösterdiğimiz performansı gösteremedik. Ama buralarda Olympiakos'a karşı oynamak kolay değil. Seriyi eşitlemek için bir sonraki maçta daha iyi mücadele edeceklerini biliyoruz" diye konuştu.

