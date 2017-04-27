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Bryant Dunston
BASKETBOL

Euroleague'de haftanın en iyileri Dunston, Doncic ve Ayon oldu!

THY Avrupa Ligi'nde play-off üçüncü karşılaşmalarının en değerli oyuncuları, Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ile Real Madrid'den Luka Doncic ve Gustavo Ayon oldu

27 Nisan 2017 Perşembe, 20:50:59 Güncelleme: 20:51:49

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin play-off aşamasında ilk kez üç oyuncu aynı anda MVP ödülüne layık görüldü.

Anadolu Efes'in Olympiakos'u 64-60 yendiği maçta Dunston, Real Madrid'in Darüşşafaka Doğuş'u 88-81 mağlup ettiği karşılaşmada ise Doncic ve Ayon, 23'er verimlilik puanına ulaşarak MVP olmaya hak kazandı.

Dunston, Olympiakos'a karşı 16 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. Ayon'un 18 sayı, 9 ribauntla oynadığı Darüşşafaka Doğuş maçında, Doncic ise 13 sayı, 8 ribaunt üretti.

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