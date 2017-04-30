BASKETBOL
NBA'in en çok kazanan 50 oyuncusu
30 Nisan 2017 Pazar, 15:45:41 | Güncelleme: 16:49:20
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1
1
|
50
50 - Jeff Green - Orlando Magic - 15,000,000 Dolar
-
2
2
|
50
49 - Danilo Gallinari - Denver Nuggets - 15,050,000 Dolar
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3
3
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50
48 - Khris Middleton - Milwaukee Bucks - 15,200,000 Dolar
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4
4
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50
47 - Tristan Thompson - Cleveland Cavaliers - 15,330, 435 Dolar
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5
5
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50
46 - Draymond Green - Golden State Warriors - 15,330,435 Dolar
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6
6
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50
45 - Pau Gasol - San Antonio Spurs - 15,500,000 Dolar
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7
7
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50
44 - Kent Bazemore - Atlanta Hawks - 15,730,338 Dolar
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8
8
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50
43 - Goran Dragic - Miami Heat - 15,891,725 Dolar
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9
9
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50
42 - Ian Mahinmi- Washington Wizards - 15,944,154 Dolar
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10
10
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50
41 - Timofey Mozgov - Los Angeles Lakers - 16,000,000 Dolar
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11
11
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50
40 - Gordon Hayward - Utah Jazz - 16,073,140 Dolar
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12
12
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50
39 - Evan Turner - Portland Trail Blazers - 16,393,443 Dolar
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13
13
|
50
38 - Klay Thompson - Golden State Warriors - 16,663,575 Dolar
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14
14
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50
37 - DeMarcus Cousins - New Orleans Pelicans - 16,957,900
-
15
15
|
50
36 - John Wall - Washington Wizards - 16,957,900 Dolar
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16
16
|
50
35 - Joakim Noah - New York Knicks - 17,000,000 Dolar
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17
17
|
50
34 - Evan Fournier - Orlando Magic - 17,000,000 Dolar
-
18
18
|
50
33 - Bismack Biyombo - Orlando Magic - 17,000,000 Dolar
-
19
19
|
50
32 - Wesley Matthews - Dallas Maverics - 17,145,838 Dola
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20
20
|
50
31 - Greg Monroe - Milwaukee Bucks - 17,145,838 Dolar
-
21
21
|
50
30 - Enes Kanter - Oklahoma City Thunder - 17,145,835 Dolar
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22
22
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50
29 - Tobias Harris - Detroit Pistons - 17,200,000 Dolar
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23
23
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50
28 - Jimmy Butler - Chicago Bulls - 17,552,209 Dolar
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24
24
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50
27 - Kyrie Irving - Cleveland Cavaliers - 17,638,063 Dolar
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25
25
|
50
26 - Kawhi Leonard - San Antonio Spurs - 17,863,063 Dolar
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26
26
|
50
25 - Luol Deng - Los Angeles Lakers - 18,000,000 Dolar
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27
27
|
50
24 - Paul George - Indiana Pacers - 18,314,532 Dolar
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28
28
|
50
23 - Allen Crabbe - Portland Trail Blazers - 18,500,000 Dolar
-
29
29
|
50
22 - Ryan Anderson - Houston Rockets - 18,735,364 Dolar
-
30
30
|
50
21 - Paul Millsap - Atlanta Hawks - 20,072,033 Dolar
-
31
31
|
50
20 - Blake Griffin - LA Clippers - 20,140,839 Dolar
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32
32
|
50
19 - LaMarcus Aldridge - San Antonio Spurs - 20,575,005 Dolar
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33
33
|
50
18 - Nicolas Batum - Charlotte Hornets - 20,869,566 Dolar
-
34
34
|
50
17 - Kevin Love - Cleveland Cavaliers - 21,165,675 Dolar
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35
35
|
50
16 - Brook Lopez - Brookyln Nets - 21,165,675 Dolar
-
36
36
|
50
15 - Marc Gasol - Memphis Griezzlies - 21,165,675 Dolar
-
37
37
|
50
14 - Derrick Rose - New York Knicks - 21,323,352 Dolar
-
38
38
|
50
13 - Anthony Davis - New Orleans Pelicans - 22,116,750 Dolar
-
39
39
|
50
12 - Bradley Beal - Washington Wizards - 22,115,750 Dolar
-
40
40
|
50
11 - Chandler Parsons - Memphis Grizzlies - 22,116,750 Dolar
-
41
41
|
50
10 - Chris Paul - LA Clippers - 22,868,827 Dolar
-
42
42
|
50
9 - Dwight Howard - Atlanta Hawks - 23,180,275 Dolar
-
43
43
|
50
8 - Dwyane Wade - Chicago bulls - 23.200,000 Dolar
-
44
44
|
50
7 - Chris Bosh - Miami Heat - 23,741,060 Dolar
-
45
45
|
50
6 - Damian Lillard - Portland Trail Blazers - 24,328, 425 Dolar
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46
46
|
50
5 - Carmelo Anthony - New York Knicks - 24,559,380 Dolar
-
47
47
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50
4 - Dirk Nowitzki - Dallas Mavericks - 25,000,000 Dolar
-
48
48
|
50
3 - Al Horford - Boston Celtics - 26,540,100 Dolar
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49
49
|
50
2 - Mike Conley - Memphis Grizzlies - 26,540,100 Dolar
-
50
50
|
50
1 - LeBron James - Cleveland Cavaliers - 30,963,450 Dolar