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30 NİSAN 2017
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NBA'in en çok kazanan 50 oyuncusu

30 Nisan 2017 Pazar, 15:45:41

  • 1 NBA'in en çok kazanan 50 oyuncusu
    1 | 50

    50 - Jeff Green - Orlando Magic - 15,000,000 Dolar

  • 2 NBA'in en çok kazanan 50 oyuncusu
    2 | 50

    49 - Danilo Gallinari - Denver Nuggets - 15,050,000 Dolar

  • 3 NBA'in en çok kazanan 50 oyuncusu
    3 | 50

    48 - Khris Middleton - Milwaukee Bucks - 15,200,000 Dolar

  • 4 NBA'in en çok kazanan 50 oyuncusu
    4 | 50

    47 - Tristan Thompson - Cleveland Cavaliers - 15,330, 435 Dolar

  • 5 NBA'in en çok kazanan 50 oyuncusu
    5 | 50

    46 - Draymond Green - Golden State Warriors - 15,330,435 Dolar

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