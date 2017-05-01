NBA HABERLERİ
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Paul Pierce NBA
BASKETBOL

Paul Pierce NBA kariyerini noktaladı

NBA'de Los Angeles Clippers forması giyen yıldız oyuncu NBA'e veda etti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:14:29 Güncelleme: 10:17:04

Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers'ı 104-91 yenen Utah Jazz, seriyi 4-3 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına, 2 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan Batı Konferansı ilk tur serisinin 7. maçında Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı konuk etti.

Sahadan 104-91 galip ayrılan Jazz, konferans yarı finalinde Golden State Warriors ile eşleşti. Jazz böylece 2010'dan bu yana ilk defa bir play-off serisi kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'da Gordon Hayward 26 sayı, ve 8 ribaunt, Derrick Favors 17 sayı, 11 ribaunt ve George Hill 17 sayı, 5 asist üretti.

Clippers cephesinde DeAndre Jordan'ın 24 sayı, 17 ribaunt, Chris Paul'ün 13 sayı, 9 asist ve yedek oyuncu Jamal Crawford'ın 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Diğer karşılaşmada ise Boston Celtics, ağırladığı Washington Wizards'ı 123-111 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

PAUL PIERCE'TAN VEDA
Clippers'ın 39 yaşındaki oyuncusu Paul Pierce, 6 sayıyla tamamladığı maç sonunda 19 yıllık NBA kariyerini noktaladı.

Kaydettiği toplam 26 bin 397 sayıyla NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 15. sırada yer alan Pierce, 10 kez all-star seçildiği kariyerindeki tek şampiyonluğunu 2008'de Boston Celtics formasıyla yaşadı.

NBA play-off'larına, 2 maçla devam edilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Boston Celtics ilk maçı kazandı
BASKETBOL

Boston Celtics ilk maçı kazandı
Yarı finalde Washington Wizards ile Boston Celtics eşleşti
BASKETBOL

Celtics'i John Wall uçurdu!
Spurs ve Raptors üst turda
BASKETBOL

Spurs ve Raptors üst turda
Boston Celtics, üstünlük yakaladı
BASKETBOL

Celtics'ten üst üste 3. galibiyet!