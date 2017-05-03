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Trabzonspor Medical Park - Fenerbahçe
BASKETBOL

Trabzonspor Medical Park: 76 - Fenerbahçe: 81 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor Medical Park'ı 81-76 yendi. Fenerbahçe üst üste 18 toplamda da 25. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip ise üst üste 5. toplamda ise 20. yenilgisini aldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:55:24 Güncelleme: 21:59:02

Karşılaşmaya Kadji'nin art arda sayılarıyla başlayan Trabzonspor Medical Park, Gutierrez ve Hardy'in de katkısıyla 6. dakika içinde 13-10'luk üstünlük sağladı. Nunnally, Ali Muhammed ve Udoh ile etkili olan sarı-lacivertliler, oyunda üstünlüğü ele geçirerek, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de pota altında Udoh ve Sloukas ile sayı üreten Fenerbahçe, 15. dakika farkı çift hanelere (22-34) çıkardı. Ancak bu dakikanın ardından etkili savunma yapan bordo-mavililer, hücumdan boş dönen rakibi karşısında pota altında Kadji ile sayılar bularak, 18. dakikada 10-0'lık seriyle farkı 2 sayıya (32-34) indirdi. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, pota altından Vesely, dışarıdan da Ali Muhammed'in basketlerleriyle devreyi 43-34 üstün kapattı.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, oyunda üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Vesely, Nunnally, Melih Mahmutoğlu ve Udoh ile sayılar bularak, bu periyodu da 61-48 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son periyodunda da Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından basketleriyle 37. dakika içinde farkı 16 sayıya (59-75) çıkarırken, maçtan da 81-76 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR MEDICAL PARK: 76 - FENERBAHÇE: 81

SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin

TRABZONSPOR MEDICAL PARK: Green 9, Hardy 8, Gutierrez 7, Erol Can Çinko 5, Kadji 23, Lee 3, Dusan Cantekin 10, Moody 11
FENERBAHÇE: Ali Muhammed 8, Melih Mahmutoğlu 8, Nunnally 13, Kalinic 2, Vesely 15, Barış Hersek, Udoh 13, Sloukas 11, Ahmet Düverioğlu 11

1. PERİYOT: 17-23
DEVRE: 34-43
3. PERİYOT: 48-61
5 FAULLE OYUNDAN ÇIKANLAR: 34.39 Gutierrez, 38.34 Green (Trabzonspor Medical Park)

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