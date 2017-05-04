Darüşşafaka Doğuş: 78 - Galatasaray Odeabank: 69 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Sinan Güler ve Micov'un üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları basketlerle, 4. dakikayı 12-6 önde geçti. Clyburn'ün skorer oyunuyla toparlanan Darüşşafaka Doğuş, aynı oyuncunun 5. dakikadaki isabetiyle beraberliği yakaladı: 13-13. Savunma sertliğini arttıran ve hücumda Daye ile skor üreten sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 22-14 önde kapattı.

Konuk ekip ikinci çeyreğe Diebler'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere (14-25) yükselterek girdi. Bertans ve Wanamaker ile 6-0'lık seri yakalayan ev sahibi takım, 14. dakikada farkı yeniden tek hanelere çekti: 20-27. Periyodun kalan bölümü karşılıklı isabetlerle geçildi ve soyunma odasına Galatasaray Odeabank, 41-34 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısında Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker ve Bertans'ın sayılarıyla 25. dakikada (45-45) beraberliği sağladı. Periyot sonunda da Wanamaker-Bertans ikilisiyle skor üreten yeşil-siyahlılar, son çeyreğe 59-56 önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna Bertans'ın basketleriyle başlayan Darüşşafaka Doğuş, 33. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 66-58. Mücadelenin bitimine 5 dakikada 50 saniye kala Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, maçın hakemlerine itirazı dolayısıyla 2 teknik faul alarak diskalifiye edildi. Furkan Aldemir'in 35. dakikadaki basketiyle farkı 10 sayıya kadar (72-62) çıkaran Darüşşafaka Doğuş, kalan bölümde rakibinin eşitliği yakalamasına izin vermedi ve sahadan 78-69 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Doğuş formasıyla 19'ar sayı kaydeden Wanamaker ve Bertans olurken, Galatasaray Odeabank'ta Daye ve Sinan Güler 18'er sayıyla oynadı.

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 78 - GALATASARAY ODEABANK: 69

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Ersan Ergüler, Alper Özgök

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Wanamaker 19, Clyburn 7, Okben Ulubay, Anderson, Zizic 12, Bertans 19, Birkan Batuk 3, Moerman 7, Furkan Aldemir 11, Mehmet Yağmur

GALATASARAY ODEABANK: Sinan Güler 18, Göksenin Köksal 4, Micov 11, Daye 18, Ege Arar 5, McCollum 5, Diebler 3, Schilb 3, Can Korkmaz, Orhan Haciyeva 2

1. PERİYOT: 14-22

DEVRE: 34-41

3. PERİYOT: 59-56

5 FAULLE ÇIKAN: 37.57 Ege Arar (Galatasaray Odeabank)

ERGİN ATAMAN: "BANA KARŞI BİR ÖN YARGI VARSA, TÜRK SPORU BİTMİŞ DEMEKTİR"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son 2-3 yıl içerisinde bu kadar kötü hakem üçlüsüyle ilk defa karşılaştığını belirtti.

Maç boyunca çifte standart uygulandığını ve sarı-kırmızılı oyuncuların faul problemine sokulduğunu ileri süren Ergin Ataman, "Öncelikle tuhaf şeyler oluyor. Bize, federasyon tarafından normal şartlar altında bu maçı pazar günü oynayacağımız söylendi. Daha sonra yönergeye göre Darüşşafaka Doğuş'un önce Anadolu Efes'le olan erteleme maçını oynaması gerektiği söylendi. Sonra bir anda maç çarşambaya alındı. Bunu bize yapamazsınız. Galatasaray, arkasında 20 milyon taraftarı olan Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Biz de sezon içerisinde birçok maçımızı cuma-pazar oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin Ataman, maçın yönergelere aykırı şekilde oynandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Federasyona gelen baskıyla bu maçı pazardan daha sonra çarşambaya alıyorsanız ve maçı yönergelere aykırı şekilde oynatıyorsanız, bu işte bizim hazmedemeyeceğimiz, camiamızı korumamız gereken durumlar vardır. Onun için maça resmi itirazımızı yaptık. Geçtiğimiz yıl kadın takımımız bu yüzden Fenerbahçe maçında mağlup edildi. Kim olursa olsun, Galatasaray antrenörünü Darüşşafaka Doğuş'un antrenöründen ayıramazsınız. Sahanın içerisine girdiğim için teknik faul çaldı hakemler. Doğru karar ama Blatt sahaya giriyorsa ona da teknik faul çalacaksınız. Bunun için de 2. teknik faulu aldım. Hakemlere 'yabancı hayranlığını bırakın, herkese eşit düzeyde davranın' dedim. Bunun itirazını yaptım. Hiçbir kurum Galatasaray'ı ezemez. Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür ve sahipsiz değildir. Bana karşı bir ön yargı olduğunu düşünmüyorum. Zaten bugün Ergin Ataman'a karşı bir ön yargı varsa, Türk sporu bitmiş demektir."