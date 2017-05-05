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Ergin Ataman ceza
BASKETBOL

Ergin Ataman'a 3 maç men cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TFB) Disiplin Kurulu, Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a 3 müsabakadan men ve 20 bin TL para cezası verdi

05 Mayıs 2017 Cuma, 18:28:03 Güncelleme: 18:31:08

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Galatasaray Spor Kulübü antrenörü Ergin Ataman'ın, 03.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Darüşşafaka Doğuş - Galatasaray Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki kaba, alaycı, küçük düşürücü söz ve hareketleri sebebiyle eylemlerin müsabaka görevlilerine yönelik olması, şiddeti ve ağırlığı da dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 20.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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