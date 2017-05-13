Pınar Karşıyaka: 82 - TOFAŞ: 88

PINAR KARŞIYAKA: 82 - TOFAŞ: 88

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

PINAR KARŞIYAKA: Green 22, Brown, Ponitka 20, Summers 4, Owens 11, Petway 4, Muhammed Baygül 16, Egemen Güven 2, Erdi Gülaslan 3, Soner Şentürk

TOFAŞ: Barış Ermiş 6, Micic 13, Mejia 23, Copeland 17, Kaya Peker 21, Yiğit Arslan, Palacios 2, Caner Topaloğlu 2, Ivanov 2, Muhsin Yaşar 2

1. PERİYOT: 17-28

DEVRE: 36-39

3. PERİYOT: 47-55

NORMAL SÜRE: 64-64

1. UZATMA PERİYODU: 72-72

5 FAUL: 49.29 Kaya Peker, 49.52 Micic (TOFAŞ)

İlk 2,5 dakikalık bölümü 5-5 eşitlikle geçilen müsabakada Kaya Peker ve Copeland'la 10-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, 5. dakikada farkı açtı: 5-15. Micic'in 3 sayılık basketiyle TOFAŞ'ın son 3 dakikaya 11 sayı farkla 20-9 üstün girdiği periyotta Pınar Karşıyaka farkı 6 sayıya (17-23) indirmesine rağmen konuk ekip, Barış'ın son saniye basketiyle periyodu 28-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada beraberliği yakaladı: 28-28. Copeland, Mejia ve Kaya Peker'le sayılar bulan konuk ekip, devrenin son 2 dakikasına 37-32 üstün girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, devreyi 39-36 galip bitirdi.

Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodun başında Owens'la farkı 1 sayıya (38-39) indirmesine rağmen rakibinin öne geçmesine izin vermeyen TOFAŞ, aradaki farkı tekrar açtı ve son 4 dakikaya 10 sayı farkla 52-42 üstün girdi. Konuk ekip, periyodu 55-47 önde tamamladı.

Son periyodun başında Muhammed ve Owens'ın basketleriyle farkı 3 sayıya (52-55) indiren Pınar Karşıyaka'ya 6-0'lık seriyle cevap veren TOFAŞ, farkı tekrar 9 sayıya çıkardı: 52-61. Green'in 7 sayı ürettiği bölümde 8-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, bitime 1,5 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 60-61. Micic'in 3 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya yükselten TOFAŞ karşısında Green bitime 7 saniye kala kazanılan iki serbest atışı da değerlendirdi ve maça bir kez daha eşitlik geldi: 64-64. Son 7 saniyelik bölümde TOFAŞ'ta Mejia ve Barış Ermiş ikişer faul atışını değerlendiremedi ve müsabakanın normal süresi 64-64 bitti.

Birinci uzatma periyodunda Green ve Muhammed Baygül'ün basketleriyle müsabakada ilk kez öne geçen (68-66) Pınar Karşıyaka, Ponitka ile farkı 4 sayıya kadar yükseltti: 70-66. TOFAŞ'ın 70-70 beraberliği yakaladığı ilk uzatma periyodunda 72-72 eşitlikle girilen son 8 saniyede TOFAŞ'ta Micic iki faul atışını değerlendiremedi ve birinci uzatma periyodu 72-72 sona erdi.

İkinci uzatma periyoduna Erdi'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, son 3 dakikaya 78-74 önde girdi. Barış, Mejia ve Kaya'nın sayılarıyla 10-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, bitime 36 saniye kala 6 sayı farkla 84-78 öne geçti. Son 8 saniyeye 86-80 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle girilen müsabakada Summers'la 2 serbest atışı değerlendiren Pınar Karşıyaka, farkı 4 sayıya indirdi: 82-86. Mejia ile hücumu değerlendiren TOFAŞ, karşılaşmadan 88-82 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'yı mağlup eden TOFAŞ, rakibini averajla geçerek ligi 8. sırada tamamladı ve play-off'a kalan son ekip oldu. Bursa temsilcisi, play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İki takım arasında Bursa'daki ilk maçı 86-80 Pınar Karşıyaka kazandığı için sıralamada genel averaja bakıldı.

Pınar Karşıyaka'da 2. periyotta omzundan sakatlanan Petway müsabakaya devam edemedi.