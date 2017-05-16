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Spor Toto Basketbol Süper Ligi
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri!..

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon oynanan iki maçla tamamlanırken, play-off etabı eşleşmeleri de belli oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 23:44:48 Güncelleme: 23:47:41

Normal sezonu 58 puanla lider bitiren Fenerbahçe'nin yanı sıra ikinci Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü Anadolu Efes, dördüncü Darüşşafaka Doğuş, beşinci Banvit, altıncı Galatasaray Odeabank, yedinci Gaziantep Basketbol ve sekizinci TOFAŞ adını play-off etabına yazdırdı.

Normal sezonu ilk 8 içinde tamamlayan ekiplerin çapraz eşleşmesiyle play-off çeyrek finali, Fenerbaçe-TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Doğuş-Banvit şeklinde oluştu.

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