Hidayet Türkoğlu: "Türkiye bir basketbol ülkesi"

THY Avrupa Ligi'nde yarın başlayacak Dörtlü Final öncesi Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, mükemmel bir organizasyon olacağına inandığını söyledi.

Organizasyonun resmi basın toplantısı, Dörtlü Final'de yer alan takımların başantrenörleri ve birer oyuncusunun katılımıyla Çırağan Sarayı'nda yapılırken, etkinlikte Avrupa Ligi Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile çok sayıda ülkenin federasyon başkanları, eski yıldız oyuncular ve yetkililer de hazır bulundu.

Katılımcılara hitap eden Jordi Bertomeu, basın toplantısı organizasyonu için Çırağan Sarayı'ndan daha iyi bir yerin düşünülemeyeceğini belirterek, "Bu organizasyonun İstanbul'da yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. THY'ye, TBF ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Dünya çapında bir organizasyon için büyük destek verdiler. İstanbul, gerçekten sihirli bir şehir. Kültürlerin harmanlandığı bir yer. İstanbul'da basketbol için de büyük bir tutku var." dedi.

Profesyonel anlamda müthiş bir Avrupa Ligi organizasyonu oluşturduklarını aktaran Bertomeu, "İstanbul'da bu önemli dönemin şampiyonunu öğreneceğiz. Bu hafta sonu, yeni formatta ilk sezonun son dokunuşlarıyla ilgili değil, bu bir doruk noktası. Beş yıllık yolculuğumuzun sonunu da işaret ediyor. THY Avrupa Ligi'ni gerçek bir Avrupa ligine dönüştürdük. Kulüpler, birlikte çalışarak organizasyonu başka bir düzeye çekiyor." diye konuştu.

Bertomeu, yaptıkları tüm çalışmaların ve aldıkları tüm kararların odağında basketbolseverlerin olduğunu dile getirerek, "Yeni formata verilen destekten dolayı çok mutluyuz. Nitelik ve nicelik anlamında müthiş mesafeler kaydettik. Bu Dörtlü Final, 213 ülkede canlı olarak izlenecek. Bu anlamda bir rekor kırılmış olacak. Bu değişim, net bir şekilde ortaya koyduğumuz vizyonla oldu. Deplasmanlı lig usulüne göre yapılan normal sezon ve play-off serileri müthişti. Ligde kaç takım olursa olsun, yine bu formatı koruyor olacağız. Geleceğe doğru ilerlerken yeni sorunlarla karşılaşsak da ne yaşarsak yaşayalım, bu formatı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU: "TÜRKİYE BİR BASKETBOL ÜLKESİ"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda Dörtlü Final'in yarın İstanbul'da başlayacağını hatırlatarak, Türkiye'de bu spora olan ilginin yüksekliğine dikkati çekti.

Avrupa'nın en iyi 4 takımının İstanbul'da şampiyonluk mücadelesi vereceğini aktaran Türkoğlu, "Türkiye bir basketbol ülkesi. Ligimiz, Avrupa'nın en önemli liglerinden biri kabul ediliyor. Artan popülaritesiyle basketbola ilgi büyüyor. Devletimizin desteğiyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkoğlu, bir Türk markası olan THY'nin Avrupa Ligi'nin isim sponsorluğunu yaptığını hatırlatarak, "Sevgili şehrimiz İstanbul da Dörtlü Final'in ev sahibi. Dörtlü Final'i İstanbul'da üçüncü kez gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımız Fenerbahçe de bu organizasyonun bir parçası. Takımlar müthiş bir mücadele ortaya koydu. Umarım çok başarılı bir organizasyon olacak. Binlerce basketbolsever canlı izleyecek. Milyonlarcası da televizyonlarından bu rekabeti takip edecek. Umarım İstanbul'un güzelliğinin de tadını çıkarırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

AYCI: "EV SAHİPLİĞİNİ ÇOK İSTİYORDUK"

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, tüm katılımcı takımların ve davetlilerin İstanbul'da güzel zaman geçirmesi temennisinde bulunarak, "Medeniyetlerin beşiği, gerçekten kozmopolit bir şehir ve müthiş yaşam akışı olan, en çok seyahat eden insanları bile etkileyen İstanbul'a hoşgeldiniz. Umarım İstanbul'da sporun yanı sıra sanatın ve kültürün de tadını çıkaracaksınız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nin sponsorluğunu yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Aycı, "Ev sahipliği yapmayı çok istiyorduk. 1992 ve 2012 yıllarının ardından bir kez daha ev sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. Ev sahipliğini çok istiyorduk ve çabalarımız sonucunda da aldık. Sayın Bertomeu'ya özellikle teşekkür ediyorum. İsteğimize ve inancımıza ortak oldu." diye konuştu.

Dörtlü Final maçlarında müthiş bir rekabet izleyeceklerine inandıklarını anlatan Aycı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Normal sezon ve play-off etabının ardından şimdi de Dörtlü Final heyecanına ortak olacağız. THY ailesi olarak, bu ortaklığın uzun soluklu devam etmesini istiyoruz. Ortalama 8 bin 200 izleyiciye maçlar yapıldı. Bu da yüzde 15 bir artış anlamına geliyor. Televizyon ve sosyal medya takip oranlarında da büyük artışlar oldu. Bu durum, Avrupa Ligi yönetiminin başarısını gösteriyor. THY, büyük bir gururla bu en prestijli basketbol organizasyonunun sponsoru. Bu da bizim için basketbolun önemini gösteriyor. Basketbol, global bir vizyon ortaya koyuyor. Biz de THY olarak destek veriyoruz. Birçok etkinlik olacak. Bu organizasyonu bir festivale dönüştürmek istedik. Umarım keyifli vakit geçireceksiniz."

Konuşmaların ardından başantrenörler ve oyuncuların katıldığı basın toplantısı bölümüne geçildi.

Turkish Airline Euroleague Final Four maçları öncesi dört takımın koçu ve oyuncuları açıklamalarda bulundu. Ortak görüş uzun bir sezon olduğu ve Final Four'da olan 4 takımın da bunu hak ettiği yönündeydi.

2017 Turkish Airlines Euroleague Final Four öncesi, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi. Birçok ülkeden 400'e yakın basın mensubunun katıldıpı toplantıda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve başarılı oyuncu Bogdan Bogdanovic, CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ve Nando De Colo, Olympiakos Başantrenörü İoannis Sfairopoulos ve Vassilis Spanoulis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Lalo ile SErgio Llul basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CKSA MOSKOVA CEPHESİ

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, heyecan verici bir formatta sezonun geçirdiklerini ifade ederek , "Hazırlık anlamında da yeniydi bu format ve çok fazla seyahat ettik. Final Four'a doğru geçtiğimiz yıllara kıyasla bir daha iyi tanıyoruz rakip takımlarla birbirimizi. Baktığınızda Final Four'da bir yarı final maçı yapıyorsunuz ama o aslında final. Ve biz ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

DE COLO: "BU YIL BU FORMAT ÇOK DAHA HEYECANLI"

Nando De Colo ise uzun bir sezon olduğunu hatırlatarak, "Çok fazla maç yaptık. Final Four'a da daha da fazla hazırlık yaptık. İlk kez Final Four'da daha önce karşılaştığımız takımlarla maç yapmış olacağız. Bu yıl bu format çok daha heyecanlı olmasını sağladı ligin. Oympiakos'a karşı daha önce maç yaptık ve bu sayede de daha iyi olmalıyız" açıklamasını yaptı.

OLYMPIAKOS CEPHESİ

Olympiakos Başantrenörü İoannis Sfairopoulos Play-offların olağanüstü olduğunu hatırlatarak, "Basketbol severler için izleyiciler için Final Four çok daha da iyi olacak. Son 7 yılda 6 takımın şampiyon olmuş olması tüm takımların çok güçlü olduğunu gösterir. Bu noktada yeniş formatta ilk olmak hiç kolay değil" dedi.

SPANOULIS: "OLAĞANÜSTÜ HATIRALARDI"

Yunan ekibinin başarılı oyuncusu Vassilis Spanoulis ise 2012'de İstanbul'da yaşadıkları şampiyonluğu anımsayarak, "Olağanüstü hatıralardı ve 2012 Eurolegue'de şampiyonluk kazandık ve takımımızın gelişmesi için çok yardımı oldu o şampiyonluk. Bu geçmişte kaldı artık bugüne bakıyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Sarı-lacivertli takımın Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Burada önemli olan şey benim oyuncularım son 2 senedir çok ciddi bir deneyim kazandı. Takımımızı koruduk. Bu faktör Final Four'da bize çok yardımcı olacak" diye konuştu.

BOGDANOVIC: "FINAL FOUR ORGANİZASYONUNDAN GERÇEKTEN FARKLI TÜRDEN ENERJİ HİSSEDİYORUM"

Organizasyon için herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Bogdan Bogdanovic ise, "Geçmişle alakalı olan her şeyi unutmamız lazım. Önümüzde iki önemli maç var. Önce yarı final, ilk bu önemli. Final Four organizasyonundan gerçekten farklı türden enerji hissediyorum. Bu da elbette farklı türden baskı oluşturuyor. Bizim tüm sezon boyunca yaptığımız şeylere odaklanmamız gerekiyor" dedi.

REAL MADRID CEPHESİ

Final Four'da kalan 4 takımın da şampiyonluk adına kabiliyeti olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "En üst düzeyde takımlar final Four'da en üst düzey performans gösteriyor. İki yıl sonra aynı dört takım Final Four'da. Her Final Four bence farklı hikayeyi içerisinde barındırıyor" açıklamalarında bulundu.

LLUL: "İLK HEDEF FENERBAHÇE"

İspanyol ekibinin başarılı oyuncusu Sergio Llul, "Son topa kalırsa evet yine ben kullanırım. İlk hedef Fenerbahçe'ye karşı yarı final maçımız. Tüm odağımız buraya göre" dedi.

Final Four öncesi görüşlerini aktaran koçlar ve oyuncular, açıklamalarının ardından sahnede hep birlikte basın mensuplarına poz verdiler.