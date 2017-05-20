OBRADOVIC DEMEK, KUPA DEMEK | ERCAN TANER



1- Obradovic, tam bir Final-Four canavarı olarak salonda yerini aldı.. Dile kolay, on finalin var, sadece ikisini kaybetmişsin...



2- Real Madrid 1964’ten bugüne, dokuz defa bu kupayı müzesine götürmüş bir kupa koleksiyoneri... Sinan Erdem süper, seyirci muhteşem... NBA havası yaşıyoruz İstanbul’da...



3- Maça, Fenerbahçe mükemmel savunması ile başladı.. Takım savunması, ilk pozisyondan sonra, 2 ve 3’üncü anlarda bile çok iyi kurgulanmıştı.. Doğru saha yerleşimi, ilk çeyrekte Real Madrid’i eritti...



4- Rudy Fernandez, uyuyan takımını ortamı gererek ayağa kaldırdı.. Sezon ortalaması 14.5 olan Bogdanovic’i etkisiz hale getiren Real’in 8-0 lık serisi farkı kapattı..



5- İlk yarı sonunda, Sergio Llull’ün 19 sayısı olmasa, Real Madrid çoktan havluyu atabilirdi.. Vesely, Udoh ve ikinci çeyrekte Bogdanovic’in oyun iştahları artınca, Real’in yapacak hamleleri çok azaldı..



6- Savunma, savunma, savunma! Fenerbahçe’nin şifresi bu... Fark 13 sayıya çıkarken, Carroll’ün üçlükleri biraz işine yaradı Real Madrid’in... Udoh’un üçüncü çeyrekteki performansı süperdi..



7- Sabırsız hücumlar olmasa maç çoktan kopmuştu... Ama Obradovic, bütün takımı maça mükemmel hazırlamıştı.. Bitime 2 dakika 50 saniye kala Udoh mesajı verdi: ‘Adios Real Madrid’...



‘KALDI 1 MAÇ’



■Jan Vesely:



“Savaşmamız gerektiğini biliyorduk. İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama hep maçın içinde kaldık ve kazandık. Şimdi sadece 1 maç kaldı.”



■ Bogdan Bogdanovic:



“Taraftarımız harika destek verdi. Umuyorum ki herkes oyunumuzdan mutludur. Özellikle savunmada çok iyiydik.”



■ Nikola Kalinic:



“Harika bir gece. Tarih yazmaktan 40 dakika uzaktayız.”





HAZIR OL İSTANBUL, KUPA GELİYOR | GÖKHAN TÜRE



Fenerbahçe için geçen yıl yarım kalan, boğazları düğümleyip yürekleri burkan finalin ardından bu yıl “baş koyduğu” şampiyonluk yolunda aşılacak son iki engelin ilki ve de en zorlusuydu Real Madrid karşılaşması...



Sarı-Lacivertliler, öylesine motive, öylesine kararlı ve bilinçli başladılar ki oyuna, Real Madrid’in tüm karizmasını 5 dakika içinde altüst edip hem rakibe hem de tribünlere “bu maçı benim elimden alamazsın” mesajını verdiler.



Evet; öylesine kararlıydı ki Fenerbahçeli oyuncular, maçı kazanmak için yapmaları gereken en önemli şeyin rakibin tempo yapıp coşmasını engellemek olduğunun bilincinde “duvar” gibi kaldılar hep savunmada...



Kanarya’nın bu anlamda sahada en çok sivrilen ismi ise Ekpe Udoh’tu... Tribünler onun önünde boşuna eğilmiyor, adını haykırarak... Eğer Real Madrid koca ilk yarıda pota dibinden topu topu 5 basket bulabildiyse eğer, ABD’li pivot bunun başlıca nedeniydi. Önce üst üste iki blokla Ayon’u doğduğuna pişman etti, ardından da penetreye teşebbüs eden tüm kısaları gölge gibi takip edip kabusu oldu. Onun liderliğinde, “Real’in belalısı” Kalinic de işin hem savunma hem de hücum kısmına Kanarya’nın elini rahatlatınca, sezonu ilk sırada bitiren Eflatun-Beyazlılar’ın tüm havası 40 dakikada sönüverdi.



Eğer Sergio Llull de olmasa Real Madrid daha ilk yarıda teslim bayrağını çekecekti. İspanyol guard, Fenerbahçe’nin müthiş baskısına tek başına direndi. 36 dakika oyunda kaldı ama o da bir yere kadar!..



İkinci çeyreğin ortasındaki 2 dakikalık süreç hariç Fenerbahçe, Real Madrid’e o sevdiği açık alanı hiç bırakmadı. Resmen bunalttı rakibini Kanarya... Ve farkı 15-16 sayılara çıkardıktan sonra Carroll’le geri gelmek için yaptığı her atağa da yanıt verdi Sarı-Lacivertliler...



Kanarya, 24 asist yaparken, Llull’un yaratıcılığına sığınan Madrid ekibi, onun 8 asisti dışında takım halinde sadece 6 asist üretebildi.



Kısacası Fenerbahçe, 19 Mayıs gibi anlamlı bir güne denk gelen gecede Real Madrid’i bir “sıra takımı” gibi saf dışı bırakırken, kupanın bir kulbundan, bu kez Berlin’dekinden çok daha sıkı biçimde tuttu. Obradovic ve askerlerinin, tıpkı tribünlerin haykırdığı o şarkıdaki gibi “bu yoldan geri dönmeyeceğine” ve Olympiakos’u da aşarak Türk basketbol tarihinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyoruz.



ALKIŞLAR UDOH’A

Udoh’un Avrupa’ya geldiği günden bu yana oynadığı en müthiş maç dünkü... Nijerya asıllı ABD’li pivot, 18 sayı, 12 ribaund, 8 asist ve 2 blokla bir pivotun yapabileceklerinin de ötesine geçti dün gece, alkışların en büyüğünü hak etti.



OBRADOVİC

Obradovic, son çeyrekte açığa çıkan yorgunluğu gördü. R.Madrid’in geri dönüş çırpınışlarının, savunma ve hücumda taktik değişikliklerle önüne geçip, Laso’ya bir kez daha şapkasını ters giydirdi.

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