THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin tarihi zafere ulaşmasının ardından Yunan basınında finalle ilgili hayal kırıklığı hakimdi.
Maçın ardından haberi giren internet sitelerinde bu üzüntü başlıklara yansıdı.
İşte o başlıklar...
Kathimerini: "Olympiakos'u durduran Fenerbahçe Avrupa şampiyonu"
Sport24: "Olympiakos kafa üstü çakıldı"
Ta Nea: "Olympiakos, Fenerbahçe’yle başa çıkamadı"
Newsit: "Kötü bir gece. Fenerbahçe sert savunmasıyla Olympiakos'a geçit vermedi"
Gazzetta: "Fenerbahçe hak ederek kazandı"
Ethnos: "Parkede enerjisi tükenmiş bir Olympiakos vardı. Böyle bir takımın karşısında da Fenerbahçe'nin galibiyeti kaçınılmazdı."
Avrupa basınından tarihi zafer yorumları...Sport1: "Fenerbahçe, Yunanistan'ın en yüksek seviyedeki takımına şans tanımadı"
Contra: "Obradovic’in en büyük zaferi"
Handelsblatt: "Zeljko Obrodovic, 9. kez kupayı kaldırarak, Avrupa'daki statüsünü ilan etti"
Euronews: "Avrupa'nın en büyüğü olmak için yaklaşık 60 yıl boyunca süren bekleyiş sona erdi"
Mundo Deportivo: "Avrupa, Obradoviç’e teslim oldu"
Sport: "Fenerbahçe’yi zafere taşıyan Obra efsanesi büyümeye devam ediyor"
Marca: "Obradovic, Fenerbahçe’ye ilk Euroleague şampiyonluğunu yaşattı"
AS: "Obra, Türkiye’de tarih yazdı"
La Gazzetta dello Sport: "Fenerbahçe şampiyon! Datome Avrupa’nın zirvesinde"
Corriere dello Sport: "Euroleague, Fenerbahçe ve Datome için bayrama dönüştü"
Tuttosport: "Fenerbahçe şampiyon oldu, Datome kutlama yaptı"
Bild: "Fenerbahçe ilk Euroleague şampiyonluğunu kazandı"
L’Equipe: "Fenerbahçe, Avrupa’nın zirvesinde"
KATARINA DA KUTLADIGeçtiğimiz sezonki Fenerbahçe - CSKA Moskova final maçına giydiği kıyafet ve güzelliğiyle damga vuran Katarina Konks da Sarı-Lacivertli takımı sosyal medya hesabından tebrik etti.
Alex de Souza
Ozan Tufan
NOUMA ÖNCE KUTLADI, SONRA HESABINI KAPATTIBu arada Beşiktaş'ın eski golcüsü Pascal Nouma, Fenerbahçe'nin tarihi şampiyonluğunun ardından sarı-lacivertli takımı Instagram hesabından kutladı.
"Tebrikler Fenerbahçe" şeklinde paylaşım yapan eski Fransız yıldız, tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayıp twitter hesabını kapadı.
Nouma şunları söyledi:
"Kızarım, küfür ederim, kavga ederim, sevinirim, ağlarım, gülerim, üzülürüm, kıskanırım, özür dilerim, teşekkür ederim, tebrik ederim..."