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BASKETBOL

'Olay kadın'dan Fenerbahçe sözleri!..

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:57:48

  • 1 'Olay kadın'dan Fenerbahçe sözleri!..
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    THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin tarihi zafere ulaşmasının ardından Yunan basınında finalle ilgili hayal kırıklığı hakimdi.

  • 2 'Olay kadın'dan Fenerbahçe sözleri!..
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    Maçın ardından haberi giren internet sitelerinde bu üzüntü başlıklara yansıdı.

  • 3 'Olay kadın'dan Fenerbahçe sözleri!..
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    İşte o başlıklar...

    Kathimerini: "Olympiakos'u durduran Fenerbahçe Avrupa şampiyonu"

  • 4 'Olay kadın'dan Fenerbahçe sözleri!..
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    Sport24: "Olympiakos kafa üstü çakıldı"

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    Ta Nea: "Olympiakos, Fenerbahçe’yle başa çıkamadı"

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