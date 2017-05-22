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BASKETBOL

Fenerbahçe'de şampiyonluk pastası kesildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:37:35

  • 1 Fenerbahçe'de şampiyonluk pastası kesildi
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    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

  • 2 Fenerbahçe'de şampiyonluk pastası kesildi
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    Dörtlü Final'de dün Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe, Ülker Sport Arena'da medya günü düzenledi.

  • 3 Fenerbahçe'de şampiyonluk pastası kesildi
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    Medyanın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun başında şampiyonluk pastası kesildi.

  • 4 Fenerbahçe'de şampiyonluk pastası kesildi
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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli basketbolcular, medya mensuplarına kupayla poz verdi ve açıklamalarda bulundu.

  • 5 Fenerbahçe'de şampiyonluk pastası kesildi
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    İşte o açıklamalar:

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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