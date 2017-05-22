Fenerbahçe'de şampiyonluk pastası kesildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:37:35 | Güncelleme: 20:54:07
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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Dörtlü Final'de dün Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe, Ülker Sport Arena'da medya günü düzenledi.
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Medyanın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun başında şampiyonluk pastası kesildi.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli basketbolcular, medya mensuplarına kupayla poz verdi ve açıklamalarda bulundu.
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İşte o açıklamalar:
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Murat Ülker: Hepimiz Fenerbahçeliyiz. İnşallah Fenerbahçe basketbol takımı bundan sonra hep zirve için yarışacak.
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Zeljko Obradovic: Özellikle taraftarlar ve kulübümüz için çok mutluyum.
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Obradovic: Oyuncularımı tebrik ediyorum çok güzel performans sergilediler. Şimdi ileride neler yapmamız gerektiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz.
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Obradovic: Genelde sahadayken maçın kırılma anı gibi şeyler düşünmeye şansınız yok. Bu yüzden sahadayken böyle şeyler düşünmüyorum.
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Obradovic: Tofaş eşleşmesi çok zor olacak. Hiç kolay bir şey değil, Tofaş'a karşı oynaycağız. Burada taraftarın çok büyük etkisi olacak.
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Obradovic: Mutlaka gelip desteklemeleri lazım çünkü sonuçlar ve aldığımız başarılar onların sayesinde oluyor. Şu anda lige odaklanacağız.
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Obradovic: Sezon bitince de önümüzdeki sezonda aynı hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız.
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Luigi Datome: Bir kulübü alıp bir noktaya getirmek bizim için çok özel ve tarif edilemez bir duygu.
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Datome: Fenerbahçe'de iseniz kazanmak için oynuyorsunuzdur. Tabii ki şampiyonluk için savaşacağız.
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Datome: Belgrad'a daha çok uzun bir yol var. Öncelikle çarşamba günü kazanmamız lazım.
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Datome: Hep adım adım gittik. Bundan sonra da öyle yapacağız. Ligi de en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.
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Melih Mahmutoğlu: En baştan beri şampiyonluğa inandık. Geçen sezon son anda kaçırmıştık. Bu sezon boyunca kupa için çalıştık.
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Melih: Takım olarak çok mutluyuz. Çok özel hisler içindeyim. Çocukluğumdan beri bunu hayal ettim.
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Melih, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali bulunan takım arkadaşları Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'un geleceğine dair bilgisi olup olmadığı sorulunca ise 'Bu konuda bir şey söyleyemem' dedi.