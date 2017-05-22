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BASKETBOL

Fenerbahçe şampiyonluğu kutluyor!

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:05:57

  • 1 Fenerbahçe şampiyonluğu kutluyor!
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    THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde Olympiakos'u yenerek destan yazan ve Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'nin kutlama programı, üstü açık otobüsün arızalanması dolayısıyla 1.5 saat gecikmeli başladı.

  • 2 Fenerbahçe şampiyonluğu kutluyor!
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    Ülker Sports Arena'da medya gününde basın mensuplarıyla buluşan sarı-lacivertli takımı Bağdat Caddesi'nde taraftarlarla buluşmaya götürecek üstü açık otobüs, yarım saat gecikmeli olarak 19.30 salona geldi.

  • 3 Fenerbahçe şampiyonluğu kutluyor!
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    Sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüse bindikten sonra, araç teknik bir arıza yaşadı. Arızanın giderilmesi için yaklaşık 1 saat uğraşan yetkililer, otobüsü çalıştırmayı başaramadı.

  • 4 Fenerbahçe şampiyonluğu kutluyor!
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    Bunun üzerine sarı-lacivertli takımın üstü kapalı otobüsü basketbolcuları ve teknik heyeti alarak Ülker Sports Arena'dan Bağdat Caddesi'ne 1.5 saat gecikmeli hareket etti.

  • 5 Fenerbahçe şampiyonluğu kutluyor!
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    Sarı-lacivertli taraftarlar takım otobüsüne kendi araçlarıyla eşlik etti. Otobüsün en önünde dün kazanılan THY Avrupa Ligi kupası yer aldı.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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