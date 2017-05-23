ÖNE ÇIKANLAR
Golden State Warriors NBA
BASKETBOL

NBA'de ilk finalist Golden State Warriors

Golden State Warriors, Batı Konferansı finalinde karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 129-115 yenerek seriyi 4-0'a getirdi ve NBA finaline yükseldi

23 Mayıs 2017 Salı, 11:48:51 Güncelleme: 11:54:23

Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 129-115 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve NBA finaline yükselen ilk takım oldu.

AT&T Center'ın ev sahipliği yaptığı serinin dördüncü maçını 36 sayı, 6 asist, 5 ribauntla tamamlayan Stephen Curry, Warriors'ın galibiyetinde başrol oynadı. Konuk takımda Kevin Durant, 29 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Spurs'te Kyle Anderson 20, Manu Ginobili 15, Pau Gasol ve Patty Mills 14'er sayı attı.

Warriors'ın NBA finalindeki rakibi, Cleveland Cavaliers-Boston Celtics (2-1) serisinin galibi olacak. Doğu Konferansı finalinde karşılaşan Cavaliers ile Celtics arasındaki serinin dördüncü maçı, yarın TSİ 03.30'da oynanacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cleveland Cavaliers farklı kazandı
BASKETBOL

Cavaliers fark attı!
Boston Celtics 5 yıl sonra NBA finalinde
BASKETBOL

Celtics 5 yıl sonra finalde
Golden State Warriors zorlanmadı
BASKETBOL

Warriors seriyi 3-0 yaptı
Tony Parker ameliyat oldu
BASKETBOL

Tony Parker ameliyat oldu