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Cleveland Cavaliers NBA finaline 1 maç uzaklıkta

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i 112-99 yenerek seriyi 3-1'e getirdi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:42:44 Güncelleme: 10:34:05

Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers, sahasında Boston Celtics'i 112-99 yenerek seriyi 3-1 yaptı.

Quicken Loans Arena'nın ev sahipliği yaptığı serinin dördüncü maçında 42 sayı atan Kyrie Irving, play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kırarak Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynadı. Ev sahibi ekipte LeBron James, 34 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Celtics'te Avery Bradley 19, Jae Crowder 18, Al Horford 16 sayıyla mücadele etti.

Cavaliers, 26 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da deplasmanda oynayacağı serinin beşinci maçını da kazanması halinde Golden State Warriors'ın NBA finalindeki rakibi olacak.

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