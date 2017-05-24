Darüşşafaka Doğuş: 72 - Banvit: 67 | MAÇ SONUCU

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta iki takım da dış atışlarda sayı bulurken, Darüşşafaka Doğuş 7. dakikayı 16-15 üstün geçti. Ev sahibi takım daha sonra Wanamaker ve Bertans ile skor üretti ve ilk periyodu 20-15 üstün bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde Bertans ve Wilbekin ile etkili olan Darüşşafaka Doğuş, 14. dakikada 28-20 üstünlüğünü sürdürdü. Banvit, Furkan Korkmaz ve Theodore'nin basketleriyle skorda dengeyi sağlamaya çalışırken, ev sahibi ekip soyunma odasına da 36-32 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına boyalı alandan ürettiği basketlerle başlayan Darüşşafaka Doğuş, Bertans ve Wanamaker'ın da dış atıştan verdiği destekle 29. dakikada farkı 10 sayıya (52-42) çıkardı. Yeşil-siyahlılar, hücumda zorlanan rakibi karşısında Wanamaker ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulmaya devam etti ve son periyoda 58-43 üstün girdi.

Son periyotta Theodore ile sayı üreten Banvit, 37. dakikada farkı 9 sayıya (67-58) indirdi. Bertans'ın üç sayılık basketiyle tekrar oyuna ağırlığını koyan Darüşşafaka Doğuş, rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermedi ve müsabakadan 72-67 galip ayrılarak, seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 26 Mayıs Cuma günü Bandırma temsilcisinin evinde oynanacak.

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 72 - BANVİT: 67

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Wilbekin 14, Wanamaker 22, Clyburn 7, Bertans 18, Zizic 4, Harangody 2, Furkan Aldemir 4, Birkan Batuk 1, Okben Ulubay, Mehmet Yağmur

BANVİT: Theodore 15, Chappell 6, Orelik 7, Muric 3, Vidmar 14, Furkan Korkmaz 18, Kulig 4, Hasan Emir Gökalp

1. PERİYOT: 20-15

DEVRE: 36-32

3. PERİYOT: 58-43