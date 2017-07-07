Euroleague'de 2017-2018 sezonu fikstürü belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, ilk hafta karşılaşmalarının 12-13 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, ilk hafta maçında 12 Ekim'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya konuk olacak.

Organizasyonda yer alan diğer Türk ekibi Anadolu Efes ise aynı gün bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

İlk haftanın programı

THY Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu ilk hafta maç programı şu şekilde:

12 Ekim Perşembe:

Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)

CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)

Unicaja Malaga (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş

Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

13 Ekim Cuma:

Barcelona Lassa (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

Khimki (Rusya) - Valencia (İspanya)

Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

FIBA ile Avrupa Ligi'nin fikstürü çakıştı

FIBA 'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri programıyla, Avrupa Ligi'nin maç programı çakıştı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'nda 23 Kasım'da Letonya, 26 Kasım'da Ukrayna ile karşılaşacak. O tarihte Avrupa Ligi'nde 23 Kasım'da Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'le, 24 Kasım'da ise Fenerbahçe Doğuş sahasında Khimki ile oynayacak. Aynı sıkıntı Şubat 2018 fikstüründe de kulüplerin ve oyuncuların önüne gelecek.

Türk takımlarının fikstürü

Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes'in 2017-2018 THY Avrupa Ligi normal sezon fikstürü şöyle:

1. Hafta:

12 Ekim: Anadolu Efes-Real Madrid, Unicaja Malaga-Fenerbahçe Doğuş

2. Hafta:

19 Ekim: EA7 Emporio Armani-Fenerbahçe Doğuş

20 Ekim: Valencia-Anadolu Efes

3. Hafta:

25 Ekim: Fenerbahçe-Anadolu Efes

4. Hafta:

27 Ekim: Anadolu Efes-CSKA Moskova, Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe Doğuş

5. Hafta:

2 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Valencia

3 Kasım: Anadolu Efes-Unicaja Malaga

6. Hafta:

9 Kasım: Barcelona Lassa-Anadolu Efes

10 Kasım: Brose Bamberg-Fenerbahçe Doğuş

7. Hafta:

14 Kasım: Maccabi FOX-Anadolu Efes

15 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Olympiakos

8. Hafta:

16 Kasım: Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods

17 Kasım: CSKA Moskova-Fenerbahçe Doğuş

9. Hafta:

23 Kasım: Zalgiris-Anadolu Efes

24 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Khimki

10. Hafta:

30 Kasım: Anadolu Efes-EA7 Empori Armani Milan, Baskonia-Fenerbahçe Doğuş

11. Hafta:

8 Aralık: Kızılyıldız-Anadolu Efes, Barcelona Lassa-Fenerbahçe Doğuş

12. Hafta:

14 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Zalgris

15 Aralık: Anadolu Efes-Baskonia

13. Hafta:

19 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Kızılyıldız

20 Aralık: Khimki-Anadolu Efes

14. Hafta:

21 Aralık: Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş

22 Aralık: Anadolu Efes-Olympiakos

15. Hafta:

28 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid

29 Aralık: Anadolu Efes-Brose Bamberg

16. Hafta:

4 Ocak 2018: Panathinaikos Superfooods- Anadolu Efes

5 Ocak: Fenerbahçe Doğuş-Baskonia

17. Hafta:

11 Ocak: Anadolu Efes-Kızılyıldız, Valencia-Fenerbahçe Doğuş

18. Hafta:

17 Ocak: CSKA Moskova-Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos Superfooods

19. Hafta:

19 Ocak: Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş

20. Hafta:

25 Ocak: Real Madrid-Anadolu Efes

26 Ocak: Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa

21. Hafta:

1 Şubat: Anadolu Efes-Valencia, Olympiakos-Fenerbahçe Doğuş

22. Hafta:

8 Şubat: Unicaja Malaga-Anadolu Efes

9 Şubat: Fenerbahçe Doğuş-Brose Bamberg

23. Hafta:

22 Şubat: Fenerbahçe Doğuş-EA7 Emporio Armani

23 Şubat: Anadolu Efes-Zalgiris

24. Hafta:

1 Mart: EA7 Emporio Armani-Anadolu Efes

2 Mart: Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş

25. Hafta:

8 Mart: Anadolu Efes-Maccabi FOX

9 Mart: Zalgiris-Fenerbahçe Doğuş

26. Hafta:

15 Mart: Brose Bamberg-Anadolu Efes

16 Mart: Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova

27. Hafta:

20 Mart: Fenerbahçe Doğuş-Maccabi FOX

21 Mart: Anadolu Efes-Khimki

28. Hafta:

22 Mart: Kızılyıldız-Fenerbahçe

23 Mart:Olympiakos-Anadolu Efes

29. Hafta:

29 Mart: Anadolu Efes-Barcelona Lassa, Khimki-Fenerbahçe Doğuş

30. Hafta:

5 Nisan: Baskonia-Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga

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