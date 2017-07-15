Jordan Theodore, EA7 Emporio Armani Milano'da

Bu sezon THY Euroelague'de ve İtalya Ligi'nde iddialı olabilmek için transfer çalışmalarını sürdüren EA7 Emporio Armani Milano, geçtiğimiz sezon Banvit'te oynayan Jordan Theodore'i kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Theodore ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.



Bandırma ekibini Türkiye'de ve Avrupa'daki maçlarda önemli katkılarda bulunan Amerikalı oyuncu, ligde 18.3 sayı, 7.2 asist ve 3.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. 27 yaşındaki oyuncu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 15.9 sayı, 7.5 asist ve 3.8 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

EA7 Emporio Armani Milano

Jordan Theodore

Banvit Basketbol