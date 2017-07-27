Petkimspor, Alan Wiggins'i transfer etti

Antrenör Mete Babaoğlu'nun 2014-15 sezonunda eski ismi Best Balıkesir olan Balıkesir Basketbol'da birlikte çalıştığı 32 yaşında, 2.06 boyundaki Alan Wiggins ile 1 yıllık anlaşma yapıldı. Wiggins, Babaoğlu'nun Ahmet Erdoğan, Ümit Sonkol ve Tre Kelley'den sonra Balıkesir temsilcisinden Petkim'e aldırdığı dördüncü oyuncu oldu. 2007-2009 yılları arasında Fransa'da Erman Kunter'in çalıştırdığı Cholet'te forma giyen tecrübeli basketbolcu, Letonya'da Ventspils ve son olarak Japonya'da Aomori Watts takımlarında oynadı

Petkimspor

Alan Wiggins