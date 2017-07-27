Karesispor Gani Lawal ile anlaştı

Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni takımı Karesispor, transferde bombayı patlattı ve Nijerya asıllı ünlü ABD'li pivot Gani Lawal'ı kadrosuna kattı.



28 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet, kariyerinde NBA'de Phoneix Suns, Avrupa'da Stelmet Zielona Gora, Virtus Roma, Olimpia Milano, Panathinaikos, ükemizde ise Trabzonspor formaları giydikten sonra son sezonu Cantu ve Dinamo Sassari'de geçirdi.



İtalyan ekibi Sassari'de 22 maça çıkarak 10.3 sayı, 7 ribaund, 1.2 blok ortalamaları tutturan Lawal, kariyerinde Euroleague tecrübesi yaşayıp Milano ile İtalya Ligi şampiyonluğu, Panathinaikos'la da Yunanistan Kupası şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli pivot, Karesipor'un Jerry Alexander Smith'ten sonraki ikinci yabancı transferi oldu. Lawal için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Gani Lawal