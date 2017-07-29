Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Almanya'yı 70-61 yendi

Slovakya'nın Piestany kentinde düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan genç milliler, ilk maçında Almanya ile karşılaştı. Türkiye ilk yarısı 33-33 berabere sona eren karşılaşmadan 70-61 üstünlükle ayrılarak şampiyonaya galibiyetle başladı.
Ay-yıldızlı ekipte, Yiğitcan Saybir 17 sayı, 5 ribaund ve 2 asist, Erkin Şenel 16 sayı, 6 ribaund, Berke Atar da 12 sayı ve 10 ribaundluk performans sergiledi.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 14.30'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.
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