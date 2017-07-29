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Türkiye 18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
BASKETBOL

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Almanya'yı 70-61 yendi

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Almanya'yı yendi

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, grubundaki ilk maçında Almanya'yı 70-61 mağlup etti

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 20:20:32 Güncelleme: 20:24:37

Slovakya'nın Piestany kentinde düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan genç milliler, ilk maçında Almanya ile karşılaştı. Türkiye ilk yarısı 33-33 berabere sona eren karşılaşmadan 70-61 üstünlükle ayrılarak şampiyonaya galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlı ekipte, Yiğitcan Saybir 17 sayı, 5 ribaund ve 2 asist, Erkin Şenel 16 sayı, 6 ribaund, Berke Atar da 12 sayı ve 10 ribaundluk performans sergiledi.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 14.30'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.

  • Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonas
  • Türkiye 18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı
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