Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Slovakya'nın Piestany kentinde düzenlenen şampiyonada milliler, son 16 turunda Ukrayna ile karşılaştı. Mücadelenin ilk çeyreğini 20-19 önde kapatan Türkiye, ikinci periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve soyunma odasına 43-39 geride girdi.
Başa baş geçen mücadelede üçüncü çeyreği 61-59 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, son periyotta skor üstünlüğünü koruyarak maçtan 78-76 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekipte Ragıp Berke Atar 24 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan-Letonya maçının galibiyle mücadele edecek.
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