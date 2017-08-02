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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı
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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Ukrayna'yı 78-76 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:50:35 Güncelleme: 17:09:55

Slovakya'nın Piestany kentinde düzenlenen şampiyonada milliler, son 16 turunda Ukrayna ile karşılaştı. Mücadelenin ilk çeyreğini 20-19 önde kapatan Türkiye, ikinci periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve soyunma odasına 43-39 geride girdi.

Başa baş geçen mücadelede üçüncü çeyreği 61-59 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, son periyotta skor üstünlüğünü koruyarak maçtan 78-76 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekipte Ragıp Berke Atar 24 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan-Letonya maçının galibiyle mücadele edecek.

  • Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı
  • Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
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