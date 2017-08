BEST Balıkesir'in yeni adı Balıkesir Basketbol Kulübü oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden düşen ve zor günler geçiren BEST Balıkesir Basketbol Kulübü bugün yapılan genel kurulda ismini Balıkesir Basketbol Kulübü olarak değiştirdi ve yeni yönetim kurulunun ilk kararı Türkiye Basketbol Ligi'nden çekilmek oldu.



BEST Balıkesir Basketbol Kulübü'nün geçen hafta yapılan ve yeterli çoğunluk sağlayamadığı için bugün gerçekleşen Genel Kurulu BEST A.Ş. Toplantı salonu'nda yapıldı. Genel Kurulda kulübün isminin Balıkesir Basketbol olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.



Genel Kurulda Balıkesir Basketbol Kulübü için yapılan seçimde Serkan Sayan Başkanlığa seçilirken Sadettin Eker Başkan Yardımcısı, Hüseyin Karaduman, Genel Sekreter, Cengiz Uyguner, Alper Taner, Şule Karaduman ve Selda Çavdar yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.



Yeni yönetimin ilk aldığı karar ile Balıkesir Basketbol Kulübü'nün Türkiye Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldı.

Balıkesir Basketbol Kulübü Genel Sekreteri Hüseyin Karaduman yaptığı açıklamada. " Balıkesir Basketbol kulübü olarak Basketbol Federasyonuna resmi olarak yazılı başvuru yaparak, BEST Balıkesir Basketbol takımının ismini Balıkesir Basketbol Kulübü olarak değiştiğini bildirdik ve Balıkesir Basketbol takımı olarak Basketbol ligi'nde yer almayacağımızı yazılı olarak bildirdik. Önümüzdeki hafta da Balıkesir Basketbol derneği genel kurula gideceğiz ve Genel Kurulda Balıkesir Basketbol Kulübü Derneği'nin fesih edilmesi kararı alınacak.

Balıkesir Basketbol Kulübü

Best Balıkesir