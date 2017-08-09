Erman Kunter: "Elimizdeki bütçe şampiyon olabilmek için yeterli"

Erman Kunter, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bütçe şampiyon olabilmek için çok yeterli. Sene içinde de bunu göreceğiz. Basketbol şubesini kulübümüze yük oluşturmayacak şekilde kendi imkanlarıyla başarıya ulaştırmaya çalışacağız. İmkanlarımız bu işin en üstüne çıkmaya yeterli." dedi.

Galatasaray'a 15 yıl sonra döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Kunter, "Galatasaray çok büyük bir marka. Sadece futbolda değil, ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğuyla beraber kulübün Avrupa'da geldiği yer tartışılmaz. Bana gelen teklif ise çok gurur vericiydi. Galatasaray Odeabank Başantrenörlüğü zor bir görev. Hedeflerimiz büyük, sonuç alabilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Transferde ince eleyip sık dokuduklarının altını çizen Erman Kunter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transferde hata yapma payımız çok az. Avrupa basketbolunu ve Türkiye ligini tanıyan oyuncuları tercih ettik. Çok mücadele eden, sonuna kadar maçı bırakmayan bir takım oluşturma hayalimiz var. Hiçbir takımdan korkumuz yok. Hangi takımın daha iyi olduğunu sahada göreceğiz. Ligdeki diğer takımlara göre çok yeni bir kadromuz var. 9 yeni oyuncuyla yola çıkıyoruz, bu sebeple daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Takım olmanın hep savunmadan geçtiğini düşünüyorum, ona göre de transferde seçim yaptık. Çok iyi savunma yapan, mücadele eden ve hızlı oynamaya çalışan agresif bir takım oluşturmaya çalışıyoruz."

"GÖKSENİN KÖKSAL TAKIMIMIZIN KAPTANI OLACAK"

Erman Kunter, Sinan Güler'in ayrılmasının ardından takım kaptanının Göksenin Köksal olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Göksenin Köksal takımımızın kaptanı olacak. Şu anda milli takımda. Ege Arar da potansiyelli bir oyuncumuz. Emir Preldzic ise çok yönlü, özel bir oyuncumuz. Eğer Emir'den iyi randıman alırsak Galatasaray Odeabank bu sezon bambaşka yerlerde olabilir. Son yabancı transferimiz de uzun oyuncu olacak. 1-2 de genç oyuncuyla ilgileniyoruz. Birkaç gün içerisinde transfer belli olacak."