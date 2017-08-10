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Sergio Llull, EuroBasket 2017'yi kaçıracak

İspanya Milli Takımı'nın Belçika ile yaptığı hazırlık maçında dizinden sakatlanan yıldız oyuncu Sergio Llull EUROBASKET 2017'de yer alamayacak

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:19:42 Güncelleme: 15:00:42

İspanya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, mücadelenin ilk çeyreğinde sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilen 29 yaşındaki Llull'un, 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek EuroBasket 2017'de takımdaki yerini alamayacağı bildirildi.

Açıklamada, İspanyol basketbolcunun sakatlığıyla ilgili son durumun, Madrid'de yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi. İspanya basınında yer alan haberlerde ise, Real Madrid forması giyen Llull'un 7-9 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

  • Eurobasket 2017
  • Sergio Llull
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