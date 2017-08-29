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Galatasaray Odeabank
BASKETBOL

Allie Quigley, Galatasaray'a transfer oldu

Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Birleşik Amerikalı guard Allie Quigley'i kadrosuna kattı

29 Ağustos 2017 Salı, 10:34:19 Güncelleme: 14:22:45

Yeni sezonda Euroleague ve Türkiye Lig'inde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den Allie Quegley ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

20 Haziran 1986 doğumlu Quigley, hem NBA'de hem de Avrupa forma giyen oyuncular arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Galatasaray Ailesi'ne katılan Alexandria "Allie" Quigley'e hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.

  • Galatasaray Odeabank
  • Allie Quigley
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