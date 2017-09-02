Karadağ: 72 - Macaristan: 48

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Karadağ, Macaristan'ı 24 sayı farkla 72-48 yendi.

Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan C Grubu mücadelesinde Karadağ, Macaristan karşısında farklı bir galibiyet aldı.

İki takımın da hücumda etkili olamadığı mücadelenin ilk çeyreğini Karadağ 14-11 önde kapattı. İkinci periyotta daha etkili olan Karadağ, devreye 39-29 önde girdi. Sayı bulmakta zorlanan Macaristan karşısında oyunun kontrolünü ele alan Karadağ, üçüncü periyodu 60-40, mücadeleyi ise 72-48 kazandı.

Bu skorla Karadağ, C Grubu'ndaki ilk galibiyetini alırken, Macaristan ise iki maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.

Maçın en skorer ismi, Macaristan'da 20 sayı atan David Vojvoda oldu. Karadağ'da ise Nikola Vucevic ve Bojan Dubljevic 13'er sayı üretti.

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