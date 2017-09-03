Ufuk Sarıca: Hem skor hem de oyun olarak maçı domine ettik

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, maçı hep önde götürdüklerini aktararak, "Hem skor hem de oyun olarak maçı domine ettik." dedi.
Milli takım olarak kırılgan yönleri olduğuna dikkati çeken Sarıca, "Rusya karşısında kaybettikten sonra toparlamasını bildik. Rakip kim olursa olsun, bizim için bu galibiyet önemli. Savunmada ve hücumda akışkan bir takım vardı. Bu durum skora da yansıdı." diye konuştu.
İkinci yarıda yorgunluk ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşadıklarını dile getiren Sarıca, "Tempoyu kaybettiğimizde sıkıntı yaşayabilen bir takımız. Ancak bugün pota altında Semih Erdeni iyi kullandık. Melih Mahmutoğlu da dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynadı. Maçın sonunu iyi oynayarak 14 sayı farkla bitirdik." ifadelerini kullandı.
Ufuk Sarıca, Sırbistan ile yapacakları 3. maç için iddialı konuşarak, "Sırbistan karşısına mutlaka kazanmak için çıkacağız. Kazanarak hem grubun hem de şampiyonanın şeklini değiştirebiliriz. Umut ediyorum dolu tribünler önünde oynayarak ev sahibi olma avantajını kullanırız." değerlendirmesinde bulundu.
Milli oyuncu Melih Mahmutoğlu da galibiyetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:
"Dünkü Rusya maçının ardından bugünkü sonuç çok önemliydi. Rusya karşısında da kazanabilirdik, iyi mücadele ettik ama küçük hatalar sonucunda kaybettik. O müsabakadan dersler çıkardık. Bir turnuva oynuyoruz ve arka arkaya müsabakalar var. Çabuk toparlanmak zorundaydık. Öyle de yaptık. Maça iyi başladık. Sahada istediklerimizi yaptık. Galip gelmesini bildik. Bu galibiyet bizim için önemliydi ama şimdi önümüzdeki Sırbistan karşılaşması daha önemli. Güçlü bir rakip ancak kazanacak güçteyiz ve kendimize inanıyoruz. Bu şekilde oynamayı ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
BÜYÜK BRİTANYA CEPHESİ
Büyük Britanya Başantrenörü Joe Prunty, Türkiye önünde kazanabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini belirtti.
Her iki takım için de önemli bir maçın geride kaldığını anlatan Prunty, "Oyunu kontrolümüzde tutmaya çalıştık ancak top kayıplarımız fazla oldu. Bazı fırsatlarımız vardı ama kullanamadık. Kazanabilmek için elimizden geleni yaptık. Daha agresif olabilmeliydik." şeklinde konuştu.
Büyük Britanyalı oyuncu Andrew Lawrence ise zorlu bir maç oynadıklarını, mücadelelerinin skoru lehlerine çevirmeye yetmediğini söyledi.
- Ufuk Sarıca
- türkiye büyük britanya
- Eurobasket 2017
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