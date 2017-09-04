Sırbistan - Türkiye | CANLI ANLATIM

SIRBİSTAN - TÜRKİYE
SAAT: 21:00
SALON: Ülker
YAYIN: Ntvspor
HAKEM: Marek Cmikiewicz, Tomas Jasevicius, Manuel Mazzoni
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye, rakibi ile daha önce çıktığı 15 müsabakanın sadece 4'ünü kazandı.
Türkiye, Karadağ'ın 2006 yılında ayrıldığı Sırbistan ile şu ana kadar 5'i resmi olmak üzere toplam 15 müsabakada karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, rakibi ile oynadığı bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, 11'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
A Milli Takım, Sırbistan ile oynadığı maçlarda rakip potaya toplam bin 66 sayı (Maç başına 71 ortalama) gönderirken, kendi potasında ise bin 154 sayıya (Maç başına 76,9 ortalama) engel olamadı.
RESMİ MAÇLARDA ÜSTÜN
A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı 5 resmi maçın 3'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde F Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşan ay-yıldızlı takım, normal süresi 64-64 sona eren karşılaşmada, uzatmada rakibine sayı attırmadı ve maçı 69-64 kazandı. Sırbistan'la, Türkiye'de 2010 yılında yapılan 16. Dünya Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde karşılaşan milliler, bitime 4,3 saniye kala Kerem Tunçeri'nin attığı basketle karşılaşmayı 83-82 kazanarak, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finali oynadı.
Mersin'de 2013 yılında 17. Akdeniz Oyunları'nın finalinde Sırbistan ile karşılaşan milliler, rakibini 79-62 yenerek, şampiyon oldu. Litvanya'daki 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur E Grubu son maçında Sırbistan'a 1 sayı farkla 68-67 mağlup olan Türkiye, Berlin'de 2015 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde B Grubu'ndaki 4. maçında da rakibine 91-72 yenildi.
HAZIRLIK MAÇINDA FARKLI YENİLGİ
Karadağ ile ayrılmasının ardından Sırbistan ile ilk kez 1 Ağustos 2007'de İtalya'da özel bir turnuvada karşılaşan A Milliler, ilk maçı 1 sayıyla (77-78) yitirdi. İzmir'de 2011 yılında yapılan Spor Toto World Cup 10 Turnuvası'nda Sırbistan'a 25 sayı farkla (83-58) mağlup olan Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu yenilgisini yaşadı.
AVRUPA ŞAMPİYONALARINDAKİ 168. MAÇ
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonalarındaki 168. maçını Sırbistan ile yapacak. Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonalarında daha önce çıktığı 167 müsabakanın 67'sini kazanırken, 100'ünde ise rakiplerine mağlup oldu.
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