Ufuk Sarıca: "Kendi adıma, takımım adına ve milletimiz adına çok mutluyum"

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-65 yenen ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, çok önemli bir müsabakayı kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, "Böyle bir kader maçını kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

Geçmiş basın toplantılarında, milli takımın tecrübesizliğinden ve son bölümü iyi oynayamamaktan bahsettiğini hatırlatan Sarıca, şunları söyledi:

"Bu kez aynı şeyler yaşanmadı. Belçika karşısında kritik bir noktada geriye düştük fakat buna rağmen toparlanıp, maçın sonunu çok iyi oynadık. Bu bizim için bir kazanım. İlk yarı müthiştik. Basit hatalar yapmasak, daha farklı soyunma odasına gidebilirdik. İşin iyi tarafı, basit hatalar yapıyoruz ve bunu çözebiliriz. Önemli bir galibiyetti."

A Milli Takım'ın, ilk hazırlık maçından itibaren üzerine koyarak devam ettiğini vurgulayan Sarıca, "Bugün 4 galibiyet almış şekilde de konuşuyor olabilirdik. Rusya ve Sırbistan gibi önemli takımlara yenildik ancak kazanabileceğimizi de gösterdik. Bu genç takımda, galibiyet kadar önemli kazanımlarımız var. Son 16 turuna yükselmemiz kesinleştiği için mutluyum." diye konuştu.

Sarıca, önlerindeki hedefin, son maçta Letonya'yı yenip, grup 3.'sü olarak bir üst tura yükselmek olduğuna dikkati çekerek, "Biz tüm maçlarımıza kazanmak için çıktık ve kazanabilirdik de... Letonya maçını kazanıp, grup 3.'sü olmak istiyoruz. Uzunlarıyla etkili bir takım ancak yenilmeyecek takım değil. Bugün Rusya karşısında etkileyici bir galibiyet aldılar. Biz ise bugüne kadarki mücadelemizle tüm maçları kazanabileceğimizi gösterdik. Basit hatalarla kaybettiğimiz Rusya ve Sırbistan maçlarının ardından, bu kez Letonya önünde kazanıp, grupta 3. sırayı almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sarıca, Kenan Sipahi'nin istatistiklere yansıyan başarılı performansıyla ilgili yöneltilen soruya ise, "İstatistiklere her zaman inanma. Bir oyuncunun iyi oynayıp oynamadığını attığı sayıyla ölçmek doğru değil. Kenan, görünmeyen işleri daha iyi yaptı. Dün de Sırbistan karşısında Marjanovic'e karşı iyi savunması vardı. Bireysel anlamda onun artılarına başka artılar eklememiz gerekiyor. Organizasyon kısmında bize bugün muazzam iş yaptı." yanıtını verdi.

Basın toplantısında yer alan milli oyuncu Kenan Sipahi ise karşılaşmayla ilgili olarak, "Bizim için zor, stresi yüksek bir maçtı. Gruptan çıkmak için bugün kazanmamız gerekiyordu. Maç içinde konsantrasyon düşüşleri de yaşadık. Belçika çok tehlikeli bir ekip. Bir basketbol ülkesi olarak görmeyebiliriz ama oyuncuları iyi takımlarda oynuyorlar ve tecrübeliler. Zaman zaman bizi zorladılar. Taraftarımızla birlikte büyük bir enerjiyle oynadık ve istediğimiz sonucu aldık." şeklinde görüş belirtti.

BELÇİKA CEPHESİ

Belçika Milli Takımı Başantrenörü Eddy Casteels, Türkiye karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak son bölümde rakibe karşılık veremediklerini kaydetti.

Maçın 37. dakikasına kadar iyi mücadele verdiklerini anlatan Casteels, "Kazanmaya yakındık ama yeterince iyi olamadık. Üst üste yapılan top kayıpları da bunda etkili oldu. İlk yarıda iki kez geriden gelmeyi başardık. Son 5 dakikaya girilirken de skor 60-60'tı. Son 3 dakika içinde çok fazla hata yaptık. Rakibe cevap veremedik. Bu da bize yenilgiyi getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Belçikalı oyuncu Axel Hervelle, son 3-4 dakikaya kadar oyunun içinde kaldıklarını aktararak, "Son bölümde maçı iyi kontrol ettiler ve sonuca gittiler." açıklamasında bulundu.

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