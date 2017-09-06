Beşiktaş, Esra, Kübra, Burcu ve Sera ile nikah tazeledi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş, oyuncularından Esra Erden Atacan, Kübra Siyahdemir, Burcu Çiğil ve Sera Özelçi ile birer yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sözleşmelerin hayırlı olmasını ve siyah-beyazlı formamız altında sporcularımızın başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı