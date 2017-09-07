Ufuk Sarıca takımına güveniyor!

A Milli Basketbol Takımı’nın coachu Ufuk Sarıca, Ay-Yıldızlı ekibin her geçen maç gelişim gösterdiğini ve basketbolunun gün geçtikçe olgunlaştığını ifade ederek, letonya maçında “çılgınca” bir seyirci desteğini arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Sarıca, Belçika karşısında son derece gergin bir maç oynadıklarını ifade ederek, “Sonuçta bu bir karar maçıydı. ilk yarı mükemmel savunma yaptık. Ama yine devrenin sonunda hızlı hücum savunmasında basit hatalar yaptık. Ancak bizim için güzel olan, böylesine gergin bir maçta sonunu iyi oynayıp, karar anlarında doğru karar verip kazanmaktı. Bu bakımdan mutluyum” dedi. letonya maçının, turnuvadaki geleceklerine yön vereceğini dile getiren Sarıca, “Bizim için turnuvanın geleceğine ışık tutacak bir maç oynayacağız.

Kaybedersek C Grubu’nun 1.’si ispanya ile oynarız. Bu eşleşmeden kaçmak istiyoruz. Bu açıdan salonda çılgın gibi bir kalabalık ve çılgın gibi bir desteğe ihtiyacımız olacak. Taraftarımız bu kez bizi arkamızdan itmeli. Önceki maçlarda sahada kıvılcımı biz yakıyorduk. Ancak bu kez önce onlar davranmalı. Biz onlardan bir alev alıp, sahayı ateşe vermeye çalışacağız. Umarım hep birlikte hedefe ulaşırız” yorumunu yaptı.

''YENİLMEYECEK RAKİP DEĞİL''

Ufuk Sarıca, letonya’ya karşı yine sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayarak, “letonya özellikle uzunlarıyla etkili olan bir takım. Ama yenilmeyecek de bir ekip değil. Son maçlarında ilk yarıda 13 sayı geri düşmelerine rağmen kazandılar. Çok önemli bir takım. Ama biz de maçı kazanabileceğimizi Rusya ve Sırbistan karşılaşmalarındaki performansımızla gösterdik. Küçük hatalarla kaybettiğimiz maçlar sonrasında letonya’yı yenmek ve üçüncü olmak istiyoruz” diye konuştu.

''OYNADIKÇA AÇILIYORUZ''

A Milli Basketbol Takımı’nın Kaptanı Sinan Güler, Letonya ile D Grubu’nda oynayacakları son maçın “kader maçı” niteliği taşıdığını söyledi. Sinan, kaybeden takımın 2. turda ispanya ile eşleşeceğini hatırlatarak, “Doğal olarak hiçbir takım 2. turda son şampiyon ile eşleşmeyi istemez. Grup sonundaki yerimiz ve üst turlardaki kaderimiz letonya maçına bağlı. Üst tura kaldığımız için mutluyuz.

Biz oynadıkça verimi artan bir takımız. Grup maçları bittikçe rahatlıyoruz. Sonrasında daha da iyi basketbol oynamaya başlayacağız. Umarım letonya karşısında da kazanır ve üçüncülüğü alırız” dedi. 12 Dev adam’ın başarılı teknik patronu Ufuk Sarıca, “Oyun kalitemiz her geçen maç yükseliyor. Bunu Letonya maçında da devam ettirmemiz şart. çılgın bir kalabalığa, çılgınca desteğe ihtiyacımız var. Taraftarların aleviyle maçı ateşe verip kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.